https://ria.ru/20240906/razrabotki--1971174645.html

Новейшие разработки "Сколково" представили Шувалову на Startup Village

Новейшие разработки "Сколково" представили Шувалову на Startup Village - РИА Новости, 06.09.2024

Новейшие разработки "Сколково" представили Шувалову на Startup Village

Более 30 флагманских инновационных решений по восьми технологическим направлениям были представлены председателю Совета директоров Фонда "Сколково", главе... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T19:55

2024-09-06T19:55

2024-09-06T19:55

россия

москва

игорь шувалов

сергей перов

сколковский институт науки и технологий

фонд "сколково"

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Более 30 флагманских инновационных решений по восьми технологическим направлениям были представлены председателю Совета директоров Фонда "Сколково", главе ВЭБ.РФ Игорю Шувалову на интерактивной экспозиции в рамках выставки "Сколково.Экспо", сообщает пресс-служба Фонда. Отмечается, что технологии будущего представили председатель правления Фонда "Сколково" Сергей Перов и ректор Сколтеха Александр Кулешов. "Фонд “Сколково” и Сколтех в рамках группы ВЭБ – это не просто уникальное профессиональное сообщество, создающее перспективные разработки. Это лаборатория новой культуры технологического предпринимательства. Такая связка исследовательского университета, науки и бизнеса должна работать в интересах достижения Россией технологического лидерства. Именно из этого взаимодействия и взаимного обогащения появляются прорывные проекты, которые сегодня были представлены", - приводит пресс-служба слова Шувалова. Так, компания "НтехЛаб" реализовала масштабные проекты для государства и бизнеса в 62 регионах России и 34 странах мира. По словам разработчиков, ИИ уже сейчас помогает с настройкой логистики для транспорта и создания удобной для жителей городской инфраструктуры. В частности, в Москве внедрен целый ряд проектов в сфере городского хозяйства, безопасности и медицины. Еще один участник выставки - компания "Агроплазма" обеспечивает продовольственную безопасность страны. Как отметила представитель компании, решение ускоряет селекционные процессы в два раза - с 12 до 6 лет. Компания активно развивается благодаря Фонду, выручка за прошлый год превысила 1,3 миллиарда рублей. Кроме того, стартап Сколтеха "Ем полимер" разработал технологию биодеградации полимеров. Она позволяет ускоренно разлагать полимеры без вреда для экосистемы. Разработка имеет потенциал сыграть свою роль в решении проблемы загрязнения окружающей среды пластиком и продуктами его разложения. Основатель компании - студент международной гимназии "Сколково" Юрий Мельников. С Шуваловым пообщался еще один проект Сколтеха "Контроль здоровья города с помощью анализа сточных вод". Как отмечают разработчики, цель проекта - предупреждение детской наркомании и забота о подрастающем поколении без проведения персонализированных тестов, а также формирование "индекса благополучия" образовательных учреждений с целью проведения профилактических мероприятий. По словам представителя компании, проектом охвачены 1,5 тысячи школ ежегодно. В рамках выставки "Сколково.Экспо" участники, резиденты и выпускники "Сколково", команды Сколтеха и региональные стартапы, демонстрируют прорывные разработки и достижения мирового уровня в области медицины, информационных технологий, сельского хозяйства, промышленности, транспорта, городской экономики, энергетики и креативных индустрий.

https://ria.ru/20240905/konferentsiya-1970920917.html

https://ria.ru/20240802/pravitelstvo-1963653332.html

https://ria.ru/20240708/skolkovo-1958376797.html

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