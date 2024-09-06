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Рамасвами заявил, что не верит в обвинения против российских СМИ - РИА Новости, 06.09.2024
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23:00 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/ramasvami--1971194850.html
Рамасвами заявил, что не верит в обвинения против российских СМИ
Рамасвами заявил, что не верит в обвинения против российских СМИ - РИА Новости, 06.09.2024
Рамасвами заявил, что не верит в обвинения против российских СМИ
Бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что не верит в обвинения американских властей в адрес российских СМИ. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T23:00
2024-09-06T23:00
санкции сша против "россии сегодня" и rt
вивек рамасвами
государственный департамент сша
такер карлсон
маргарита симоньян
сша
россия
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что не верит в обвинения американских властей в адрес российских СМИ. "На самом деле я не покупаю то, что они (власти США - ред.) пытаются продать", - сказал Рамасвами в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном, видеозапись выложена в соцсети Х. Рамасвами обратил внимание на то, что подобные обвинения уже звучали в ходе прошлых выборных циклов, но не подтверждались. Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью". Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах. Законодатели-республиканцы при этом связали претензии к российским СМИ с выборами, заявив, что демократы уже продвигали подобные обвинения в прошлом, но после они не подтвердились. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять нынешний вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240905/simonyan-1970894462.html
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санкции сша против "россии сегодня" и rt, вивек рамасвами, государственный департамент сша, такер карлсон, маргарита симоньян, сша, россия, в мире
Санкции США против "России сегодня" и RT, Вивек Рамасвами, Государственный департамент США, Такер Карлсон, Маргарита Симоньян, США, Россия, В мире
Рамасвами заявил, что не верит в обвинения против российских СМИ

Американский политик Рамасвами заявил, что не верит в обвинения против СМИ РФ

© AP Photo / Matt RourkeВивек Рамасвами
Вивек Рамасвами - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Вивек Рамасвами. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что не верит в обвинения американских властей в адрес российских СМИ.
"На самом деле я не покупаю то, что они (власти США - ред.) пытаются продать", - сказал Рамасвами в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном, видеозапись выложена в соцсети Х.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Симоньян заявила о паранойе у западных СМИ после обвинений США в адрес RT
5 сентября, 18:09
Рамасвами обратил внимание на то, что подобные обвинения уже звучали в ходе прошлых выборных циклов, но не подтверждались.
Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Грозном - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Кадыров прокомментировал санкции США против МИА "Россия сегодня"
Вчера, 22:35
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.
Законодатели-республиканцы при этом связали претензии к российским СМИ с выборами, заявив, что демократы уже продвигали подобные обвинения в прошлом, но после они не подтвердились.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять нынешний вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Блогер Лорен Чен - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
YouTube закрыл каналы блогера Лорен Чен "за сотрудничество с RT"
Вчера, 15:54
 
Санкции США против "России сегодня" и RTВивек РамасвамиГосударственный департамент СШАТакер КарлсонМаргарита СимоньянСШАРоссияВ мире
 
 
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