Рейтинг@Mail.ru
Британия направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:23 06.09.2024 (обновлено: 03:10 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/rakety-1970944883.html
Британия направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet
Британия направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet - РИА Новости, 06.09.2024
Британия направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet
Великобритания направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet для поддержки ПВО, первая партия должна быть поставлена до конца этого года, сумма контракта... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T02:23
2024-09-06T03:10
украина
лондон
киев
в мире
великобритания
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839809303_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_ccc9c8d05f9a7379d20a7f7007201339.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Великобритания направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet для поддержки ПВО, первая партия должна быть поставлена до конца этого года, сумма контракта составит порядка 213 миллионов долларов, следует из заявления Министерства обороны Соединенного Королевства."Великобритания направит 650 ракет LMM по контракту на 162 миллиона фунтов стерлингов для поддержки ПВО Украины", — говорится в сообщении.Отмечается, что о пакете помощи в виде ракет Martlet для Киева официально объявит британский министр обороны Джон Хили в ходе встречи контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) на американской авиабазе Рамштайн в Германии в пятницу, 6 сентября.В заявлении также указано, что первые партии артиллерийских снарядов на общую сумму 300 миллионов фунтов стерлингов (около 395 миллионов долларов) от Великобритании начнут поступать на Украину до конца этого года.Ракета Martlet (LMM) с лазерным наведением и скоростью полета в полтора Маха и дальностью полета более шести километров разрабатывается французской компанией Thales Air Defence для Великобритании. Многоцелевая управляемая ракета предназначается для использования на вертолетах, катерах, сухопутных платформах, а также в составе переносных зенитных комплектов. Масса ракеты составляет 13 килограмм, длина – 1,3 метра, диаметр – 76 миллиметров.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240905/spetsoperatsiya-1970930301.html
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
украина
лондон
киев
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839809303_133:0:2268:1601_1920x0_80_0_0_e620d265acfeafa19b36a060464f2495.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, лондон, киев, в мире, великобритания, нато
Украина, Лондон, Киев, В мире, Великобритания, НАТО
Британия направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet

Лондон направит Киеву 650 ракет Martlet, первая партия ожидается до конца года

© Фото : Crown copyright 2022 / Sgt Jimmy Wise RAFРакета Martlet для ПЗРК Starstreak (внизу)
Ракета Martlet для ПЗРК Starstreak (внизу) - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : Crown copyright 2022 / Sgt Jimmy Wise RAF
Ракета Martlet для ПЗРК Starstreak (внизу). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Великобритания направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet для поддержки ПВО, первая партия должна быть поставлена до конца этого года, сумма контракта составит порядка 213 миллионов долларов, следует из заявления Министерства обороны Соединенного Королевства.
"Великобритания направит 650 ракет LMM по контракту на 162 миллиона фунтов стерлингов для поддержки ПВО Украины", — говорится в сообщении.
Работа военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
В США признали "двойную победу" России на Украине
Вчера, 22:44
Отмечается, что о пакете помощи в виде ракет Martlet для Киева официально объявит британский министр обороны Джон Хили в ходе встречи контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) на американской авиабазе Рамштайн в Германии в пятницу, 6 сентября.
В заявлении также указано, что первые партии артиллерийских снарядов на общую сумму 300 миллионов фунтов стерлингов (около 395 миллионов долларов) от Великобритании начнут поступать на Украину до конца этого года.
Ракета Martlet (LMM) с лазерным наведением и скоростью полета в полтора Маха и дальностью полета более шести километров разрабатывается французской компанией Thales Air Defence для Великобритании. Многоцелевая управляемая ракета предназначается для использования на вертолетах, катерах, сухопутных платформах, а также в составе переносных зенитных комплектов. Масса ракеты составляет 13 килограмм, длина – 1,3 метра, диаметр – 76 миллиметров.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
США приказали Зеленскому убить как можно больше русских
4 сентября, 08:00
 
УкраинаЛондонКиевВ миреВеликобританияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала