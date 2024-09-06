https://ria.ru/20240906/rakety-1970944883.html

Британия направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet

Британия направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet - РИА Новости, 06.09.2024

Британия направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet

Великобритания направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet для поддержки ПВО, первая партия должна быть поставлена до конца этого года, сумма контракта... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T02:23

2024-09-06T02:23

2024-09-06T03:10

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Великобритания направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet для поддержки ПВО, первая партия должна быть поставлена до конца этого года, сумма контракта составит порядка 213 миллионов долларов, следует из заявления Министерства обороны Соединенного Королевства."Великобритания направит 650 ракет LMM по контракту на 162 миллиона фунтов стерлингов для поддержки ПВО Украины", — говорится в сообщении.Отмечается, что о пакете помощи в виде ракет Martlet для Киева официально объявит британский министр обороны Джон Хили в ходе встречи контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) на американской авиабазе Рамштайн в Германии в пятницу, 6 сентября.В заявлении также указано, что первые партии артиллерийских снарядов на общую сумму 300 миллионов фунтов стерлингов (около 395 миллионов долларов) от Великобритании начнут поступать на Украину до конца этого года.Ракета Martlet (LMM) с лазерным наведением и скоростью полета в полтора Маха и дальностью полета более шести километров разрабатывается французской компанией Thales Air Defence для Великобритании. Многоцелевая управляемая ракета предназначается для использования на вертолетах, катерах, сухопутных платформах, а также в составе переносных зенитных комплектов. Масса ракеты составляет 13 килограмм, длина – 1,3 метра, диаметр – 76 миллиметров.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240905/spetsoperatsiya-1970930301.html

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

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украина, лондон, киев, в мире, великобритания, нато