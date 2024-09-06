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Над Курской областью сбили еще одну ракету - РИА Новости, 06.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:26 06.09.2024 (обновлено: 14:50 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/raketa-1971053094.html
Над Курской областью сбили еще одну ракету
Над Курской областью сбили еще одну ракету - РИА Новости, 06.09.2024
Над Курской областью сбили еще одну ракету
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале, что силы ПВО уничтожили ещё одну украинскую ракету в Курской области и напомнил, что РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T14:26
2024-09-06T14:50
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
алексей смирнов (политик)
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ВОРОНЕЖ, 6 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале, что силы ПВО уничтожили ещё одну украинскую ракету в Курской области и напомнил, что к обломкам ракеты нельзя приближаться и трогать их руками.Ракетная опасность была объявлена в регионе в пятницу в 10.48 мск. Сигнал был отменён спустя семь минут в 10.55. Повторно сигнал запускали ещё дважды."Еще одна украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО! Напоминаю, приближаться к обломкам и трогать их нельзя. Сообщить о находке нужно по телефону 112", — написал Смирнов.
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
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курская область, безопасность, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Алексей Смирнов (политик)
Над Курской областью сбили еще одну ракету

Врио губернатора Смирнов: над Курской областью сбили еще одну ракету

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 6 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале, что силы ПВО уничтожили ещё одну украинскую ракету в Курской области и напомнил, что к обломкам ракеты нельзя приближаться и трогать их руками.
Ракетная опасность была объявлена в регионе в пятницу в 10.48 мск. Сигнал был отменён спустя семь минут в 10.55. Повторно сигнал запускали ещё дважды.
"Еще одна украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО! Напоминаю, приближаться к обломкам и трогать их нельзя. Сообщить о находке нужно по телефону 112", — написал Смирнов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБезопасностьАлексей Смирнов (политик)
 
 
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