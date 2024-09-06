https://ria.ru/20240906/raketa-1971053094.html

Над Курской областью сбили еще одну ракету

Над Курской областью сбили еще одну ракету - РИА Новости, 06.09.2024

Над Курской областью сбили еще одну ракету

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале, что силы ПВО уничтожили ещё одну украинскую ракету в Курской области и напомнил, что РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T14:26

2024-09-06T14:26

2024-09-06T14:50

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

алексей смирнов (политик)

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ВОРОНЕЖ, 6 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале, что силы ПВО уничтожили ещё одну украинскую ракету в Курской области и напомнил, что к обломкам ракеты нельзя приближаться и трогать их руками.Ракетная опасность была объявлена в регионе в пятницу в 10.48 мск. Сигнал был отменён спустя семь минут в 10.55. Повторно сигнал запускали ещё дважды."Еще одна украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО! Напоминаю, приближаться к обломкам и трогать их нельзя. Сообщить о находке нужно по телефону 112", — написал Смирнов.

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

курская область

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курская область, безопасность, алексей смирнов (политик)