https://ria.ru/20240906/raketa-1971053094.html
Над Курской областью сбили еще одну ракету
Над Курской областью сбили еще одну ракету - РИА Новости, 06.09.2024
Над Курской областью сбили еще одну ракету
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале, что силы ПВО уничтожили ещё одну украинскую ракету в Курской области и напомнил, что РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T14:26
2024-09-06T14:26
2024-09-06T14:50
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
алексей смирнов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
ВОРОНЕЖ, 6 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале, что силы ПВО уничтожили ещё одну украинскую ракету в Курской области и напомнил, что к обломкам ракеты нельзя приближаться и трогать их руками.Ракетная опасность была объявлена в регионе в пятницу в 10.48 мск. Сигнал был отменён спустя семь минут в 10.55. Повторно сигнал запускали ещё дважды."Еще одна украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО! Напоминаю, приближаться к обломкам и трогать их нельзя. Сообщить о находке нужно по телефону 112", — написал Смирнов.
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, безопасность, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Алексей Смирнов (политик)
Над Курской областью сбили еще одну ракету
Врио губернатора Смирнов: над Курской областью сбили еще одну ракету