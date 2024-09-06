https://ria.ru/20240906/putin-1971153941.html

Путин проголосовал онлайн на выборах депутатов Мосгордумы

Путин проголосовал онлайн на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 06.09.2024

Путин проголосовал онлайн на выборах депутатов Мосгордумы

Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Московской городской думы в электронном формате. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T19:14

2024-09-06T19:14

2024-09-06T20:01

политика

московская городская дума

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Московской городской думы в электронном формате.Президент отдал свой голос из подмосковной резиденции в Ново-Огарево. После этого он обратился к россиянам."Восьмое сентября в России — единый день голосования. По его результатам будут формироваться органы власти разного уровня. Это всегда имеет большое значение для политической стабильности в стране, а сегодня это особенно важно", — сказал глава государства, видео обращения распространила его пресс-служба.В 2019-м Путин посещал избирательный участок в здании Российской академии наук. В последние годы он отдает предпочтение электронному голосованию. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября. Москвичам предстоит выбрать депутатов городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование продлится до 20:00 8 сентября.Всего в России в эти дни проходит около четырех тысяч избирательных кампаний в 83 регионах. Граждане выбирают губернаторов, депутатов заксобраний, городских дум, муниципальных советов, а также депутатов Госдумы по трем одномандатным округам. В 21 субъекте состоятся прямые выборы губернаторов, в четырех — глав регионов изберут региональные парламенты.

https://ria.ru/20240906/medvedev-1971100936.html

https://ria.ru/20240906/vybory-1971147332.html

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Путин голосует онлайн на выборах депутатов Мосгордумы Путин голосует онлайн на выборах депутатов Мосгордумы 2024-09-06T19:14 true PT0M43S

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политика, московская городская дума, выборы в россии — 2024