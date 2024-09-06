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Путин проголосовал онлайн на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 06.09.2024
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19:14 06.09.2024 (обновлено: 20:01 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/putin-1971153941.html
Путин проголосовал онлайн на выборах депутатов Мосгордумы
Путин проголосовал онлайн на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 06.09.2024
Путин проголосовал онлайн на выборах депутатов Мосгордумы
Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Московской городской думы в электронном формате. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T19:14
2024-09-06T20:01
политика
московская городская дума
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Московской городской думы в электронном формате.Президент отдал свой голос из подмосковной резиденции в Ново-Огарево. После этого он обратился к россиянам.&quot;Восьмое сентября в России — единый день голосования. По его результатам будут формироваться органы власти разного уровня. Это всегда имеет большое значение для политической стабильности в стране, а сегодня это особенно важно&quot;, — сказал глава государства, видео обращения распространила его пресс-служба.В 2019-м Путин посещал избирательный участок в здании Российской академии наук. В последние годы он отдает предпочтение электронному голосованию. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября. Москвичам предстоит выбрать депутатов городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование продлится до 20:00 8 сентября.Всего в России в эти дни проходит около четырех тысяч избирательных кампаний в 83 регионах. Граждане выбирают губернаторов, депутатов заксобраний, городских дум, муниципальных советов, а также депутатов Госдумы по трем одномандатным округам. В 21 субъекте состоятся прямые выборы губернаторов, в четырех — глав регионов изберут региональные парламенты.
https://ria.ru/20240906/medvedev-1971100936.html
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Путин голосует онлайн на выборах депутатов Мосгордумы
Путин голосует онлайн на выборах депутатов Мосгордумы
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политика, московская городская дума, выборы в россии — 2024
Политика, Московская городская дума, Выборы в России — 2024
Путин проголосовал онлайн на выборах депутатов Мосгордумы

Президент РФ Путин проголосовал онлайн на выборах депутатов Мосгордумы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Московской городской думы в электронном формате.
Президент отдал свой голос из подмосковной резиденции в Ново-Огарево. После этого он обратился к россиянам.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Медведев проголосовал на выборах в Мосгордуму и муниципальных депутатов
Вчера, 16:22
«

"Восьмое сентября в России — единый день голосования. По его результатам будут формироваться органы власти разного уровня. Это всегда имеет большое значение для политической стабильности в стране, а сегодня это особенно важно", — сказал глава государства, видео обращения распространила его пресс-служба.

В 2019-м Путин посещал избирательный участок в здании Российской академии наук. В последние годы он отдает предпочтение электронному голосованию.
Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября. Москвичам предстоит выбрать депутатов городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование продлится до 20:00 8 сентября.
Всего в России в эти дни проходит около четырех тысяч избирательных кампаний в 83 регионах. Граждане выбирают губернаторов, депутатов заксобраний, городских дум, муниципальных советов, а также депутатов Госдумы по трем одномандатным округам. В 21 субъекте состоятся прямые выборы губернаторов, в четырех — глав регионов изберут региональные парламенты.
Дистанционное электронное голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
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Вчера, 18:42
 
ПолитикаМосковская городская думаВыборы в России — 2024
 
 
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