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Путин наградил грамотой первого вице-спикера крымского парламента - РИА Новости, 06.09.2024
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16:38 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/putin-1971107020.html
Путин наградил грамотой первого вице-спикера крымского парламента
Путин наградил грамотой первого вице-спикера крымского парламента - РИА Новости, 06.09.2024
Путин наградил грамотой первого вице-спикера крымского парламента
Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой за активную общественно-политическую деятельность и многолетнюю добросовестную работу вице-спикера... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:38
2024-09-06T16:38
россия
республика крым
политика
волынская область
ефим фикс
владимир путин
дальневосточный государственный университет
единая россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой за активную общественно-политическую деятельность и многолетнюю добросовестную работу вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, следует из распоряжения, подписанного главой государства. "За активную общественно-политическую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента Российской Федерации первого заместителя председателя государственного совета Республики Крым Ефима Фикса", - сказано в распоряжении главы государства. Согласно официальному сайту государственного совета Республики Крым, Фикс родился 27 ноября 1946 года в городе Ковель Волынской области Украинской ССР. В 1979 году окончил Дальневосточный государственный университет по специальности "история", получил квалификацию историка, преподавателя истории и обществоведения. Полковник, за службу в вооруженных силах награжден 10 медалями. Он дважды, после воссоединения Крыма с Россией, избирался депутатом крымского парламента от партии "Единая Россия". С ноября 2018 года занимает пост первого вице-спикера парламента республики - председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.
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россия, республика крым, политика, волынская область, ефим фикс, владимир путин, дальневосточный государственный университет, единая россия
Россия, Республика Крым, Политика, Волынская область, Ефим Фикс, Владимир Путин, Дальневосточный государственный университет, Единая Россия
Путин наградил грамотой первого вице-спикера крымского парламента

Путин наградил грамотой первого вице-спикера крымского парламента Фикса

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой за активную общественно-политическую деятельность и многолетнюю добросовестную работу вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, следует из распоряжения, подписанного главой государства.
"За активную общественно-политическую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента Российской Федерации первого заместителя председателя государственного совета Республики Крым Ефима Фикса", - сказано в распоряжении главы государства.
Согласно официальному сайту государственного совета Республики Крым, Фикс родился 27 ноября 1946 года в городе Ковель Волынской области Украинской ССР. В 1979 году окончил Дальневосточный государственный университет по специальности "история", получил квалификацию историка, преподавателя истории и обществоведения. Полковник, за службу в вооруженных силах награжден 10 медалями. Он дважды, после воссоединения Крыма с Россией, избирался депутатом крымского парламента от партии "Единая Россия". С ноября 2018 года занимает пост первого вице-спикера парламента республики - председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.
Председатель правления ПАО Газпром нефть Александр Дюков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Путин наградил главу "Газпром нефти" почетной грамотой президента
Вчера, 16:01
 
РоссияРеспублика КрымПолитикаВолынская областьЕфим ФиксВладимир ПутинДальневосточный государственный университетЕдиная Россия
 
 
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