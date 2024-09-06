https://ria.ru/20240906/putin-1971107020.html

Путин наградил грамотой первого вице-спикера крымского парламента

Путин наградил грамотой первого вице-спикера крымского парламента - РИА Новости, 06.09.2024

Путин наградил грамотой первого вице-спикера крымского парламента

Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой за активную общественно-политическую деятельность и многолетнюю добросовестную работу вице-спикера... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T16:38

2024-09-06T16:38

2024-09-06T16:38

россия

республика крым

политика

волынская область

ефим фикс

владимир путин

дальневосточный государственный университет

единая россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой за активную общественно-политическую деятельность и многолетнюю добросовестную работу вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, следует из распоряжения, подписанного главой государства. "За активную общественно-политическую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента Российской Федерации первого заместителя председателя государственного совета Республики Крым Ефима Фикса", - сказано в распоряжении главы государства. Согласно официальному сайту государственного совета Республики Крым, Фикс родился 27 ноября 1946 года в городе Ковель Волынской области Украинской ССР. В 1979 году окончил Дальневосточный государственный университет по специальности "история", получил квалификацию историка, преподавателя истории и обществоведения. Полковник, за службу в вооруженных силах награжден 10 медалями. Он дважды, после воссоединения Крыма с Россией, избирался депутатом крымского парламента от партии "Единая Россия". С ноября 2018 года занимает пост первого вице-спикера парламента республики - председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

https://ria.ru/20240906/nagrada-1971092941.html

россия

республика крым

волынская область

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россия, республика крым, политика, волынская область, ефим фикс, владимир путин, дальневосточный государственный университет, единая россия