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На Западе обратились к американцам с вопросами после слов Путина на ВЭФ - РИА Новости, 06.09.2024
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12:15 06.09.2024 (обновлено: 12:18 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/putin-1971019063.html
На Западе обратились к американцам с вопросами после слов Путина на ВЭФ
На Западе обратились к американцам с вопросами после слов Путина на ВЭФ - РИА Новости, 06.09.2024
На Западе обратились к американцам с вопросами после слов Путина на ВЭФ
Ирландский журналист Чей Боуз в шутку призвал своих читателей в социальной сети X задуматься о необходимости проголосовать за экс-президента США Дональда Трампа РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T12:15
2024-09-06T12:18
в мире
сша
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москва
владимир путин
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в шутку призвал своих читателей в социальной сети X задуматься о необходимости проголосовать за экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах в США после заявления лидера России Владимира Путина о поддержке кандидатуры Камалы Харрис."Итак, если Путину нравится смех Камалы, значит ли это, что вы должны голосовать за Трампа?" — задался он вопросом.Боуз также поинтересовался, будет ли голосование за Трампа с учетом симпатии к Камале Харрис свидетельством вмешательства России в американские выборы. И в заключение иронично спросил: "Если Путину нравится клубника, стоит ли тогда вам перестать ее есть?"Накануне российский лидер во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что Москва поддержит Харрис, как и рекомендовал нынешний американский президент Джо Байден. Путин отметил, что заразительный смех кандидата от демократов свидетельствует о том, что у нее все хорошо.
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в мире, сша, россия, москва, владимир путин, дональд трамп
В мире, США, Россия, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп
На Западе обратились к американцам с вопросами после слов Путина на ВЭФ

Журналист Боуз задал вопрос о выборах в США и Харрис после слов Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в шутку призвал своих читателей в социальной сети X задуматься о необходимости проголосовать за экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах в США после заявления лидера России Владимира Путина о поддержке кандидатуры Камалы Харрис.
"Итак, если Путину нравится смех Камалы, значит ли это, что вы должны голосовать за Трампа?" — задался он вопросом.
Боуз также поинтересовался, будет ли голосование за Трампа с учетом симпатии к Камале Харрис свидетельством вмешательства России в американские выборы. И в заключение иронично спросил: "Если Путину нравится клубника, стоит ли тогда вам перестать ее есть?"
Накануне российский лидер во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что Москва поддержит Харрис, как и рекомендовал нынешний американский президент Джо Байден. Путин отметил, что заразительный смех кандидата от демократов свидетельствует о том, что у нее все хорошо.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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