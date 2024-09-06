https://ria.ru/20240906/putin-1971019063.html

На Западе обратились к американцам с вопросами после слов Путина на ВЭФ

На Западе обратились к американцам с вопросами после слов Путина на ВЭФ - РИА Новости, 06.09.2024

На Западе обратились к американцам с вопросами после слов Путина на ВЭФ

Ирландский журналист Чей Боуз в шутку призвал своих читателей в социальной сети X задуматься о необходимости проголосовать за экс-президента США Дональда Трампа РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T12:15

2024-09-06T12:15

2024-09-06T12:18

в мире

сша

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владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в шутку призвал своих читателей в социальной сети X задуматься о необходимости проголосовать за экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах в США после заявления лидера России Владимира Путина о поддержке кандидатуры Камалы Харрис."Итак, если Путину нравится смех Камалы, значит ли это, что вы должны голосовать за Трампа?" — задался он вопросом.Боуз также поинтересовался, будет ли голосование за Трампа с учетом симпатии к Камале Харрис свидетельством вмешательства России в американские выборы. И в заключение иронично спросил: "Если Путину нравится клубника, стоит ли тогда вам перестать ее есть?"Накануне российский лидер во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что Москва поддержит Харрис, как и рекомендовал нынешний американский президент Джо Байден. Путин отметил, что заразительный смех кандидата от демократов свидетельствует о том, что у нее все хорошо.

https://ria.ru/20240905/putin--1970893153.html

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в мире, сша, россия, москва, владимир путин, дональд трамп