В США обратились к американцам после заявления Путина на ВЭФ
Сакс обратился к американцам после слов Путина о Харрис на ВЭФ
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
© POOL
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс в шутку обратился к американцами в социальной сети X из-за заявления президента России Владимира Путина на ВЭФ о кандидате в президенты США Камале Харрис.
"Все американцы должны выступить против Путина, отвергнув его предпочтительного кандидата, слабую и неэффективную Камалу Харрис", — сыронизировал он.
На ВЭФ Путин пошутил, что раз Байден рекомендовал всем своим сторонникам поддержать Харрис, то и "мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать". Кроме того, он оценил ее смех, отметив, что если он такой заразительный, значит, у нее все хорошо.
"Все американцы должны выступить против Путина, отвергнув его предпочтительного кандидата, слабую и неэффективную Камалу Харрис", — сыронизировал он.
На ВЭФ Путин пошутил, что раз Байден рекомендовал всем своим сторонникам поддержать Харрис, то и "мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать". Кроме того, он оценил ее смех, отметив, что если он такой заразительный, значит, у нее все хорошо.