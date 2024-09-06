https://ria.ru/20240906/putin-1970975833.html

В США обратились к американцам после заявления Путина на ВЭФ

В США обратились к американцам после заявления Путина на ВЭФ - РИА Новости, 06.09.2024

В США обратились к американцам после заявления Путина на ВЭФ

Американский миллиардер Дэвид Сакс в шутку обратился к американцами в социальной сети X из-за заявления президента России Владимира Путина на ВЭФ о кандидате в... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T09:07

2024-09-06T09:07

2024-09-06T10:23

в мире

владимир путин

россия

камала харрис

выборы президента сша — 2024

сша

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс в шутку обратился к американцами в социальной сети X из-за заявления президента России Владимира Путина на ВЭФ о кандидате в президенты США Камале Харрис. "Все американцы должны выступить против Путина, отвергнув его предпочтительного кандидата, слабую и неэффективную Камалу Харрис", — сыронизировал он. На ВЭФ Путин пошутил, что раз Байден рекомендовал всем своим сторонникам поддержать Харрис, то и "мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать". Кроме того, он оценил ее смех, отметив, что если он такой заразительный, значит, у нее все хорошо.

https://ria.ru/20240906/putin-1970984538.html

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в мире, владимир путин, россия, камала харрис, выборы президента сша — 2024, сша