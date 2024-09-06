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В США обратились к американцам после заявления Путина на ВЭФ - РИА Новости, 06.09.2024
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09:07 06.09.2024 (обновлено: 10:23 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/putin-1970975833.html
В США обратились к американцам после заявления Путина на ВЭФ
В США обратились к американцам после заявления Путина на ВЭФ - РИА Новости, 06.09.2024
В США обратились к американцам после заявления Путина на ВЭФ
Американский миллиардер Дэвид Сакс в шутку обратился к американцами в социальной сети X из-за заявления президента России Владимира Путина на ВЭФ о кандидате в... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T09:07
2024-09-06T10:23
в мире
владимир путин
россия
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс в шутку обратился к американцами в социальной сети X из-за заявления президента России Владимира Путина на ВЭФ о кандидате в президенты США Камале Харрис. "Все американцы должны выступить против Путина, отвергнув его предпочтительного кандидата, слабую и неэффективную Камалу Харрис", — сыронизировал он. На ВЭФ Путин пошутил, что раз Байден рекомендовал всем своим сторонникам поддержать Харрис, то и "мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать". Кроме того, он оценил ее смех, отметив, что если он такой заразительный, значит, у нее все хорошо.
https://ria.ru/20240906/putin-1970984538.html
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в мире, владимир путин, россия, камала харрис, выборы президента сша — 2024, сша
В мире, Владимир Путин, Россия, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, США
В США обратились к американцам после заявления Путина на ВЭФ

Сакс обратился к американцам после слов Путина о Харрис на ВЭФ

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© POOL
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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс в шутку обратился к американцами в социальной сети X из-за заявления президента России Владимира Путина на ВЭФ о кандидате в президенты США Камале Харрис.

"Все американцы должны выступить против Путина, отвергнув его предпочтительного кандидата, слабую и неэффективную Камалу Харрис", — сыронизировал он.

На ВЭФ Путин пошутил, что раз Байден рекомендовал всем своим сторонникам поддержать Харрис, то и "мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать". Кроме того, он оценил ее смех, отметив, что если он такой заразительный, значит, у нее все хорошо.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
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В миреВладимир ПутинРоссияКамала ХаррисВыборы президента США — 2024США
 
 
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