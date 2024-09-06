https://ria.ru/20240906/punkty-1970957963.html

Опрос показал, сколько россиян каждую неделю ходят в пункты выдачи заказов

Опрос показал, сколько россиян каждую неделю ходят в пункты выдачи заказов - РИА Новости, 06.09.2024

Опрос показал, сколько россиян каждую неделю ходят в пункты выдачи заказов

Каждый третий россиянин ходит в пункты выдачи заказов каждую неделю, ещё столько же опрошенных забирают интернет-заказы 2-3 раза в месяц, говорится в... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T07:08

2024-09-06T07:08

2024-09-06T07:08

общество

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Каждый третий россиянин ходит в пункты выдачи заказов каждую неделю, ещё столько же опрошенных забирают интернет-заказы 2-3 раза в месяц, говорится в исследовании СДЭК, которое есть у РИА Новости. "Каждый третий респондент признался, что пользуется услугами пунктов выдачи заказов около одного раза в неделю, еще столько же опрошенных - 2-3 раза в месяц. 15% опрошенных забирают интернет-заказы из ПВЗ примерно 1 раз в месяц, а 10% – реже одного раза в месяц", - сказано в исследовании. Большинство россиян посещают пункты выдачи заказов, расположенные рядом с домом. Однако каждый десятый предпочитает забирать заказы из ПВЗ рядом с работой. 8% опрошенных выбирают ПВЗ на остановке по дороге, лишь 3,3% – рядом с детским садом или школой. Более 40% готовы пройти или проехать до пункта выдачи не более 1 км, а каждый пятый опрошенный считает возможным для себя добираться до ПВЗ на расстояние до 3 км. Оптимальным сроком доставки для каждого второго россиянина является 4 дня, 26% респондентов отметили, что оптимальный срок доставки для них – неделя, а для 20% – всего 2 дня. "Большая часть респондентов (83%) сообщили, что посещение ПВЗ занимает у них до 15 минут. Приемлемым сроком доставки большинство опрошенных (46%) считают 4 дня. 26% респондентов отметили, что оптимальный срок доставки для них – неделя, а для 20% – всего 2 дня", - отметили аналитики. В исследовании приняли участие 2190 респондентов из всех регионов России, из них 67% – женщины, 33% – мужчины.

https://ria.ru/20240831/opros-1969620737.html

https://ria.ru/20240903/opros-1970257204.html

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общество, россия