https://ria.ru/20240906/protest-1971078412.html
МИД Белоруссии заявил протест послу Японии из-за случая шпионажа
МИД Белоруссии заявил протест послу Японии из-за случая шпионажа - РИА Новости, 06.09.2024
МИД Белоруссии заявил протест послу Японии из-за случая шпионажа
Посол Японии в Белоруссии Хироюки Ямамото был вызван в МИД республики, ему заявлен протест в связи со шпионской деятельностью задержанного гражданина Японии,... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:21
2024-09-06T15:21
2024-09-06T15:40
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МИНСК, 6 сен — РИА Новости. Посол Японии в Белоруссии Хироюки Ямамото был вызван в МИД республики, ему заявлен протест в связи со шпионской деятельностью задержанного гражданина Японии, заявил официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз."Шестого сентября 2024 года в МИД Беларуси был вызван посол Японии Хироюки Ямамото. Главе японской дипмиссии был заявлен протест в связи с проведением недавно задержанным гражданином Японии на территории нашей страны шпионской деятельности, нанесшей ущерб безопасности Республики Беларусь", - сказал он.Ранее телеканал "Беларусь 1" сообщил о задержании агента японской спецслужбы. Согласно сообщению, задержанный гражданин Японии "имел самые обширные интересы, начиная от сбора информации о социально-политической обстановке в Беларуси, реализации китайской инициативы "Один пояс - один путь" и заканчивая происходящим на белорусско-украинской границе, съемкой военной инфраструктуры". Правительство Японии подтвердило задержание японского гражданина в Белоруссии летом этого года, отметив, что ему оказывается консульская поддержка.Накануне в эфире телеканала "Беларусь 1" вышла программа, в которой задержанный в Гомеле Масатоси Наканиси заявил, что его данные могли быть использованы Украиной или США для потенциальной ракетной атаки по Белоруссии. По данным телеканала, японец сделал более 9 тысяч точных фотографий с белорусско-украинской границы, в основном это мосты, дороги, железнодорожные пути, военные и логистические объекты. Для передачи информации было использовано два канала, причем резервный находился в посольстве Японии в Минске.Уточняется, что Наканиси был задержан КГБ Белоруссии в июле. Он был завербован и обучен в Японии , а затем отправлен на задание в Гомель. Японец делал подробные отчеты за каждый год из шести, проведенных в Белоруссии. Он намеревался передать информацию в национальную комиссию общественной безопасности Японии, одно из подразделений которой занимается разведывательной и контрразведывательной деятельностью.Подчеркивается, что Наканиси собирал для разведки информацию, связанную с конфликтом на Украине, а также санкциями против России и Белоруссии. Его интересовало, можно ли вести съемку российского вооружения и военных, работают ли в Белоруссии западные санкции, можно ли использовать платежную систему "Мир" для их обхода, задерживают ли на улицах за фотографии стратегических объектов, много ли в Белоруссии украинских беженцев и другие сведения.Начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек заявил телеканалу, что Наканиси осуществлял сбор и передачу различной информации военного характера. В соответствии с данной статьей иностранцу может грозить от трех до семи лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240714/belorussiya-1959659267.html
https://ria.ru/20240906/belorussiya-1971079045.html
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в мире, белоруссия, япония, гомель
В мире, Белоруссия, Япония, Гомель
МИД Белоруссии заявил протест послу Японии из-за случая шпионажа
МИД Белоруссии вызвал посла Японии и заявил протест из-за случая шпионажа
МИНСК, 6 сен — РИА Новости. Посол Японии в Белоруссии Хироюки Ямамото был вызван в МИД республики, ему заявлен протест в связи со шпионской деятельностью задержанного гражданина Японии, заявил официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
"Шестого сентября 2024 года в МИД Беларуси был вызван посол Японии Хироюки Ямамото. Главе японской дипмиссии был заявлен протест в связи с проведением недавно задержанным гражданином Японии на территории нашей страны шпионской деятельности, нанесшей ущерб безопасности Республики Беларусь", - сказал он.
Ранее телеканал "Беларусь 1" сообщил о задержании агента японской спецслужбы. Согласно сообщению, задержанный гражданин Японии "имел самые обширные интересы, начиная от сбора информации о социально-политической обстановке в Беларуси, реализации китайской инициативы "Один пояс - один путь" и заканчивая происходящим на белорусско-украинской границе, съемкой военной инфраструктуры". Правительство Японии подтвердило задержание японского гражданина в Белоруссии летом этого года, отметив, что ему оказывается консульская поддержка.
Накануне в эфире телеканала "Беларусь 1" вышла программа, в которой задержанный в Гомеле
Масатоси Наканиси заявил, что его данные могли быть использованы Украиной
или США
для потенциальной ракетной атаки по Белоруссии. По данным телеканала, японец сделал более 9 тысяч точных фотографий с белорусско-украинской границы, в основном это мосты, дороги, железнодорожные пути, военные и логистические объекты. Для передачи информации было использовано два канала, причем резервный находился в посольстве Японии в Минске
.
Уточняется, что Наканиси был задержан КГБ Белоруссии в июле. Он был завербован и обучен в Японии , а затем отправлен на задание в Гомель. Японец делал подробные отчеты за каждый год из шести, проведенных в Белоруссии. Он намеревался передать информацию в национальную комиссию общественной безопасности Японии, одно из подразделений которой занимается разведывательной и контрразведывательной деятельностью.
Подчеркивается, что Наканиси собирал для разведки информацию, связанную с конфликтом на Украине, а также санкциями против России
и Белоруссии. Его интересовало, можно ли вести съемку российского вооружения и военных, работают ли в Белоруссии западные санкции, можно ли использовать платежную систему "Мир" для их обхода, задерживают ли на улицах за фотографии стратегических объектов, много ли в Белоруссии украинских беженцев и другие сведения.
Начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек заявил телеканалу, что Наканиси осуществлял сбор и передачу различной информации военного характера. В соответствии с данной статьей иностранцу может грозить от трех до семи лет лишения свободы.