Рейтинг@Mail.ru
Минэкономразвития улучшило прогноз роста реальных доходов населения - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:09 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/prognoz-1971177091.html
Минэкономразвития улучшило прогноз роста реальных доходов населения
Минэкономразвития улучшило прогноз роста реальных доходов населения - РИА Новости, 06.09.2024
Минэкономразвития улучшило прогноз роста реальных доходов населения
Минэкономразвития РФ улучшило прогноз роста реальных располагаемых доходов населения в 2024 году до 7,1% с 5,2%, зарплат - до 9,2% с 6,5%, сообщил журналистам... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T20:09
2024-09-06T20:09
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104803/11/1048031101_0:114:2500:1520_1920x0_80_0_0_11c844e0bc513b9355b8c99a352bd496.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минэкономразвития РФ улучшило прогноз роста реальных располагаемых доходов населения в 2024 году до 7,1% с 5,2%, зарплат - до 9,2% с 6,5%, сообщил журналистам представитель министерства. По его словам, министерство экономического развития в пятницу внесло в правительство проект прогноза социально-экономического развития РФ на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов. Министерство улучшило прогноз по росту реальных располагаемых доходов на всем прогнозном горизонте, отметил представитель министерства. Так, в 2024 году их рост ожидается на 7,1% вместо ожидавшихся весной 5,2%, в 2025 году - на 6,1% против 3,5%, в 2026 и 2027 годах - на 4,6% и 3,4% против апрельских 3% и 2,6% соответственно. То же самое касается и реальных зарплат - прогноз их роста в текущем году улучшен с 6,5% до 9,2%. "Мы видим, что темпы роста заработных плат достаточно высоки и они будут оставаться достаточно высокими, хотя темпы и будут замедляться", - сказал представитель Минэкономразвития, комментируя документ. В 2025 году министерство прогнозирует рост реальных зарплат на 7%, в 2026 году - на 5,7%, в 2027 году - на 4,1% (в апрельской версии прогноза - 3,6%, 2,8% и 2,5% соответственно).
https://ria.ru/20240905/maloimuschie-1733795014.html
https://ria.ru/20240905/mrot-1798493712.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104803/11/1048031101_279:0:2500:1666_1920x0_80_0_0_eb8ae5590a55eded542dd766d785c3e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Общество
Минэкономразвития улучшило прогноз роста реальных доходов населения

МЭР улучшило прогноз роста реальных доходов населения в 2024 году до 7,1%

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Минэкономразвития в Москве
Здание Минэкономразвития в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Здание Минэкономразвития в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минэкономразвития РФ улучшило прогноз роста реальных располагаемых доходов населения в 2024 году до 7,1% с 5,2%, зарплат - до 9,2% с 6,5%, сообщил журналистам представитель министерства.
По его словам, министерство экономического развития в пятницу внесло в правительство проект прогноза социально-экономического развития РФ на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов.
Семья в одном из парков Москвы - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Пособия и льготы малоимущим семьям в 2024: какие положены и как получить
5 сентября, 12:34
Министерство улучшило прогноз по росту реальных располагаемых доходов на всем прогнозном горизонте, отметил представитель министерства. Так, в 2024 году их рост ожидается на 7,1% вместо ожидавшихся весной 5,2%, в 2025 году - на 6,1% против 3,5%, в 2026 и 2027 годах - на 4,6% и 3,4% против апрельских 3% и 2,6% соответственно.
То же самое касается и реальных зарплат - прогноз их роста в текущем году улучшен с 6,5% до 9,2%.
"Мы видим, что темпы роста заработных плат достаточно высоки и они будут оставаться достаточно высокими, хотя темпы и будут замедляться", - сказал представитель Минэкономразвития, комментируя документ.
В 2025 году министерство прогнозирует рост реальных зарплат на 7%, в 2026 году - на 5,7%, в 2027 году - на 4,1% (в апрельской версии прогноза - 3,6%, 2,8% и 2,5% соответственно).
МРОТ - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
МРОТ в 2024 году: на сколько вырос, как рассчитывается и на что влияет
5 сентября, 15:00
 
ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала