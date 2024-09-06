https://ria.ru/20240906/prognoz-1971177091.html

Минэкономразвития улучшило прогноз роста реальных доходов населения

Минэкономразвития улучшило прогноз роста реальных доходов населения - РИА Новости, 06.09.2024

Минэкономразвития улучшило прогноз роста реальных доходов населения

Минэкономразвития РФ улучшило прогноз роста реальных располагаемых доходов населения в 2024 году до 7,1% с 5,2%, зарплат - до 9,2% с 6,5%, сообщил журналистам... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T20:09

2024-09-06T20:09

2024-09-06T20:09

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

общество

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минэкономразвития РФ улучшило прогноз роста реальных располагаемых доходов населения в 2024 году до 7,1% с 5,2%, зарплат - до 9,2% с 6,5%, сообщил журналистам представитель министерства. По его словам, министерство экономического развития в пятницу внесло в правительство проект прогноза социально-экономического развития РФ на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов. Министерство улучшило прогноз по росту реальных располагаемых доходов на всем прогнозном горизонте, отметил представитель министерства. Так, в 2024 году их рост ожидается на 7,1% вместо ожидавшихся весной 5,2%, в 2025 году - на 6,1% против 3,5%, в 2026 и 2027 годах - на 4,6% и 3,4% против апрельских 3% и 2,6% соответственно. То же самое касается и реальных зарплат - прогноз их роста в текущем году улучшен с 6,5% до 9,2%. "Мы видим, что темпы роста заработных плат достаточно высоки и они будут оставаться достаточно высокими, хотя темпы и будут замедляться", - сказал представитель Минэкономразвития, комментируя документ. В 2025 году министерство прогнозирует рост реальных зарплат на 7%, в 2026 году - на 5,7%, в 2027 году - на 4,1% (в апрельской версии прогноза - 3,6%, 2,8% и 2,5% соответственно).

https://ria.ru/20240905/maloimuschie-1733795014.html

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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество