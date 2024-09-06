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Останина: Минюст может дать положительный отзыв на проект о "чайлдфри"

Останина: Минюст может дать положительный отзыв на проект о "чайлдфри" - РИА Новости, 06.09.2024

Останина: Минюст может дать положительный отзыв на проект о "чайлдфри"

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина считает, что Минюст может дать положительное заключение на переработанный законопроект о запрете пропаганды РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T07:20

2024-09-06T07:20

2024-09-06T07:47

общество

госдума рф

дальневосточный федеральный университет

владивосток

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина считает, что Минюст может дать положительное заключение на переработанный законопроект о запрете пропаганды "чайлдфри", но на данный момент отзыв еще не получен. "В комитете вот уже два года лежит подготовленный законопроект. В начале его внесли депутаты из парламента Республики Башкирии. К сожалению, отрицательный ответ получен из правительства на этот законопроект... Минюст дал отрицательное заключение, но после внесения изменений, доработки законопроекта, кажется, склонны к тому, чтобы дать положительное заключение, но пока его нет. Поэтому этот законопроект не выносится на обсуждение палаты", — рассказала она в интервью РИА Новости на ВЭФ.Депутат считает, что нельзя взваливать всю ответственность за предстоящее рождение ребенка только на девушек, женщин. "В случае, если нет рядом твердого плеча или того, кто участвовал в этом процессе, то, простите, это уже, мне кажется, вопрос не вкусовщины, не желание пожить для себя, а желание, напротив, сделать все для того, чтоб будущему ребенку создать условия. Это ответственные решения и не надо упрекать девушек в том, что они откладывают рождение ребенка, либо принимают решение иногда о прерывании беременности, я никогда не соглашусь, что надо насильно заставлять это делать, пока мы не создали условия материальные", — добавила парламентарий. По мнению Останиной, эта "высокоприродная миссия" стать мамой не покидает каждую девушку. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240701/chayldfri-1956551876.html

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общество, госдума рф, дальневосточный федеральный университет, владивосток, вэф — 2024 (восточный экономический форум)