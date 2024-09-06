Рейтинг@Mail.ru
Останина: Минюст может дать положительный отзыв на проект о "чайлдфри" - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:20 06.09.2024 (обновлено: 07:47 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/proekt-1970958964.html
Останина: Минюст может дать положительный отзыв на проект о "чайлдфри"
Останина: Минюст может дать положительный отзыв на проект о "чайлдфри" - РИА Новости, 06.09.2024
Останина: Минюст может дать положительный отзыв на проект о "чайлдфри"
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина считает, что Минюст может дать положительное заключение на переработанный законопроект о запрете пропаганды РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T07:20
2024-09-06T07:47
общество
госдума рф
дальневосточный федеральный университет
владивосток
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923415866_0:80:3066:1805_1920x0_80_0_0_b8708e04c1dcc0036bbc0a20098fb250.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина считает, что Минюст может дать положительное заключение на переработанный законопроект о запрете пропаганды "чайлдфри", но на данный момент отзыв еще не получен. &quot;В комитете вот уже два года лежит подготовленный законопроект. В начале его внесли депутаты из парламента Республики Башкирии. К сожалению, отрицательный ответ получен из правительства на этот законопроект... Минюст дал отрицательное заключение, но после внесения изменений, доработки законопроекта, кажется, склонны к тому, чтобы дать положительное заключение, но пока его нет. Поэтому этот законопроект не выносится на обсуждение палаты&quot;, — рассказала она в интервью РИА Новости на ВЭФ.Депутат считает, что нельзя взваливать всю ответственность за предстоящее рождение ребенка только на девушек, женщин. "В случае, если нет рядом твердого плеча или того, кто участвовал в этом процессе, то, простите, это уже, мне кажется, вопрос не вкусовщины, не желание пожить для себя, а желание, напротив, сделать все для того, чтоб будущему ребенку создать условия. Это ответственные решения и не надо упрекать девушек в том, что они откладывают рождение ребенка, либо принимают решение иногда о прерывании беременности, я никогда не соглашусь, что надо насильно заставлять это делать, пока мы не создали условия материальные", — добавила парламентарий. По мнению Останиной, эта "высокоприродная миссия" стать мамой не покидает каждую девушку. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240701/chayldfri-1956551876.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923415866_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8b524d73e430df76e4bf64a9e45a3c6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф, дальневосточный федеральный университет, владивосток, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Общество, Госдума РФ, Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Останина: Минюст может дать положительный отзыв на проект о "чайлдфри"

Останина: Минюст может дать положительный отзыв на проект о "чайлдфри"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина считает, что Минюст может дать положительное заключение на переработанный законопроект о запрете пропаганды "чайлдфри", но на данный момент отзыв еще не получен.
«

"В комитете вот уже два года лежит подготовленный законопроект. В начале его внесли депутаты из парламента Республики Башкирии. К сожалению, отрицательный ответ получен из правительства на этот законопроект... Минюст дал отрицательное заключение, но после внесения изменений, доработки законопроекта, кажется, склонны к тому, чтобы дать положительное заключение, но пока его нет. Поэтому этот законопроект не выносится на обсуждение палаты", рассказала она в интервью РИА Новости на ВЭФ.

Депутат считает, что нельзя взваливать всю ответственность за предстоящее рождение ребенка только на девушек, женщин.
"В случае, если нет рядом твердого плеча или того, кто участвовал в этом процессе, то, простите, это уже, мне кажется, вопрос не вкусовщины, не желание пожить для себя, а желание, напротив, сделать все для того, чтоб будущему ребенку создать условия. Это ответственные решения и не надо упрекать девушек в том, что они откладывают рождение ребенка, либо принимают решение иногда о прерывании беременности, я никогда не соглашусь, что надо насильно заставлять это делать, пока мы не создали условия материальные", — добавила парламентарий.
По мнению Останиной, эта "высокоприродная миссия" стать мамой не покидает каждую девушку.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
В Госдуме предложили признать движение чайлдфри экстремистским
1 июля, 09:05
 
ОбществоГосдума РФДальневосточный федеральный университетВладивостокВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала