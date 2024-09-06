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Останина: Минюст может дать положительный отзыв на проект о "чайлдфри"
Останина: Минюст может дать положительный отзыв на проект о "чайлдфри" - РИА Новости, 06.09.2024
Останина: Минюст может дать положительный отзыв на проект о "чайлдфри"
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина считает, что Минюст может дать положительное заключение на переработанный законопроект о запрете пропаганды РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T07:20
2024-09-06T07:20
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина считает, что Минюст может дать положительное заключение на переработанный законопроект о запрете пропаганды "чайлдфри", но на данный момент отзыв еще не получен. "В комитете вот уже два года лежит подготовленный законопроект. В начале его внесли депутаты из парламента Республики Башкирии. К сожалению, отрицательный ответ получен из правительства на этот законопроект... Минюст дал отрицательное заключение, но после внесения изменений, доработки законопроекта, кажется, склонны к тому, чтобы дать положительное заключение, но пока его нет. Поэтому этот законопроект не выносится на обсуждение палаты", — рассказала она в интервью РИА Новости на ВЭФ.Депутат считает, что нельзя взваливать всю ответственность за предстоящее рождение ребенка только на девушек, женщин. "В случае, если нет рядом твердого плеча или того, кто участвовал в этом процессе, то, простите, это уже, мне кажется, вопрос не вкусовщины, не желание пожить для себя, а желание, напротив, сделать все для того, чтоб будущему ребенку создать условия. Это ответственные решения и не надо упрекать девушек в том, что они откладывают рождение ребенка, либо принимают решение иногда о прерывании беременности, я никогда не соглашусь, что надо насильно заставлять это делать, пока мы не создали условия материальные", — добавила парламентарий. По мнению Останиной, эта "высокоприродная миссия" стать мамой не покидает каждую девушку. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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общество, госдума рф, дальневосточный федеральный университет, владивосток, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Общество, Госдума РФ, Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Останина: Минюст может дать положительный отзыв на проект о "чайлдфри"
Останина: Минюст может дать положительный отзыв на проект о "чайлдфри"
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина считает, что Минюст может дать положительное заключение на переработанный законопроект о запрете пропаганды "чайлдфри", но на данный момент отзыв еще не получен.
«
"В комитете вот уже два года лежит подготовленный законопроект. В начале его внесли депутаты из парламента Республики Башкирии. К сожалению, отрицательный ответ получен из правительства на этот законопроект... Минюст дал отрицательное заключение, но после внесения изменений, доработки законопроекта, кажется, склонны к тому, чтобы дать положительное заключение, но пока его нет. Поэтому этот законопроект не выносится на обсуждение палаты", — рассказала она в интервью РИА Новости на ВЭФ.
Депутат считает, что нельзя взваливать всю ответственность за предстоящее рождение ребенка только на девушек, женщин.
"В случае, если нет рядом твердого плеча или того, кто участвовал в этом процессе, то, простите, это уже, мне кажется, вопрос не вкусовщины, не желание пожить для себя, а желание, напротив, сделать все для того, чтоб будущему ребенку создать условия. Это ответственные решения и не надо упрекать девушек в том, что они откладывают рождение ребенка, либо принимают решение иногда о прерывании беременности, я никогда не соглашусь, что надо насильно заставлять это делать, пока мы не создали условия материальные", — добавила парламентарий.
По мнению Останиной, эта "высокоприродная миссия" стать мамой не покидает каждую девушку.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке
. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.