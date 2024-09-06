https://ria.ru/20240906/prizery-1971013978.html

Призеры экологической премии поступили в вузы на бюджет

Призеры экологической премии поступили в вузы на бюджет - РИА Новости, 06.09.2024

Призеры экологической премии поступили в вузы на бюджет

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова поздравила победителей и призеров Международной... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T11:58

2024-09-06T11:58

2024-09-06T11:58

россия

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

экология в россии

вузы

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова поздравила победителей и призеров Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" с поступлением в российские вузы на бюджетной основе, сообщает пресс-служба ведомства. Около 100 школьников из разных регионов страны поступили в высшие учебные заведения, получив дополнительные баллы за достижения в премии Росприроднадзора. Преференции победителям и призерам премии, в том числе гранты на бесплатное обучение, предоставляют 115 вузов. Радионова провела онлайн-встречу с самыми активными участникам премии, которые воспользовались преференциями и поступили в российские вузы. Призеры стали студентами Высшей школы экономики, Российского университета дружбы народов, МИРЭА, Томского государственного университета, Уральского федерального университета, Кубанского и Байкальского государственных университетов и других. "Очень важно, чтобы профессия эколога была в тренде. Чтобы специалисты, которые занимаются вопросами сохранения окружающей среды, проблемами экологии и климата с каждым годом повышали свой профессионализм. Чтобы вы – молодежь – хотели быть причастны к этому. И только вместе мы можем решить самые сложные задачи, повлиять на других людей и их осознанность в вопросах бережного отношения к природе. Мы очень рады, что вы росли вместе с премией "Экология – дело каждого". Когда мы задумывали этот проект, то даже не представляли, что нас поддержит такое количество вузов. Сегодня их 115, и они дают вам возможность получить особые преференции при поступлении. Я поздравляю вас с большим достижением и надеюсь, что мы увидим высококвалифицированных экологов и тех, кто поможет этой профессии стать популярной. Ребята, я очень за вас рада, дерзайте!" – приводятся в сообщении слова Радионовой. Радионова поблагодарила ребят за целеустремленность и трудоемкую работу над проектами в защиту экологии. Она пожелала всем поступившим в вузы призерам премии "Экология – дело каждого" успехов в учебе и реализации самых смелых идей. "Экология – дело каждого" – это премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую

https://ria.ru/20240801/sezon-1963193722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), экология в россии, вузы