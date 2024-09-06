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Призеры экологической премии поступили в вузы на бюджет - РИА Новости, 06.09.2024
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11:58 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/prizery-1971013978.html
Призеры экологической премии поступили в вузы на бюджет
Призеры экологической премии поступили в вузы на бюджет - РИА Новости, 06.09.2024
Призеры экологической премии поступили в вузы на бюджет
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова поздравила победителей и призеров Международной... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T11:58
2024-09-06T11:58
россия
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
экология в россии
вузы
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова поздравила победителей и призеров Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" с поступлением в российские вузы на бюджетной основе, сообщает пресс-служба ведомства. Около 100 школьников из разных регионов страны поступили в высшие учебные заведения, получив дополнительные баллы за достижения в премии Росприроднадзора. Преференции победителям и призерам премии, в том числе гранты на бесплатное обучение, предоставляют 115 вузов. Радионова провела онлайн-встречу с самыми активными участникам премии, которые воспользовались преференциями и поступили в российские вузы. Призеры стали студентами Высшей школы экономики, Российского университета дружбы народов, МИРЭА, Томского государственного университета, Уральского федерального университета, Кубанского и Байкальского государственных университетов и других. "Очень важно, чтобы профессия эколога была в тренде. Чтобы специалисты, которые занимаются вопросами сохранения окружающей среды, проблемами экологии и климата с каждым годом повышали свой профессионализм. Чтобы вы – молодежь – хотели быть причастны к этому. И только вместе мы можем решить самые сложные задачи, повлиять на других людей и их осознанность в вопросах бережного отношения к природе. Мы очень рады, что вы росли вместе с премией "Экология – дело каждого". Когда мы задумывали этот проект, то даже не представляли, что нас поддержит такое количество вузов. Сегодня их 115, и они дают вам возможность получить особые преференции при поступлении. Я поздравляю вас с большим достижением и надеюсь, что мы увидим высококвалифицированных экологов и тех, кто поможет этой профессии стать популярной. Ребята, я очень за вас рада, дерзайте!" – приводятся в сообщении слова Радионовой. Радионова поблагодарила ребят за целеустремленность и трудоемкую работу над проектами в защиту экологии. Она пожелала всем поступившим в вузы призерам премии "Экология – дело каждого" успехов в учебе и реализации самых смелых идей. "Экология – дело каждого" – это премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую
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россия, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), экология в россии, вузы
Россия, Светлана Радионова, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Экология в России, Вузы

Призеры экологической премии поступили в вузы на бюджет

© Фото предоставлено пресс-службой РосприроднадзораРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Росприроднадзора
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова поздравила победителей и призеров Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" с поступлением в российские вузы на бюджетной основе, сообщает пресс-служба ведомства.
Около 100 школьников из разных регионов страны поступили в высшие учебные заведения, получив дополнительные баллы за достижения в премии Росприроднадзора. Преференции победителям и призерам премии, в том числе гранты на бесплатное обучение, предоставляют 115 вузов.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Радионова объявила о старте нового сезона премии "Экология – дело каждого"
1 августа, 10:00
Радионова провела онлайн-встречу с самыми активными участникам премии, которые воспользовались преференциями и поступили в российские вузы. Призеры стали студентами Высшей школы экономики, Российского университета дружбы народов, МИРЭА, Томского государственного университета, Уральского федерального университета, Кубанского и Байкальского государственных университетов и других.
"Очень важно, чтобы профессия эколога была в тренде. Чтобы специалисты, которые занимаются вопросами сохранения окружающей среды, проблемами экологии и климата с каждым годом повышали свой профессионализм. Чтобы вы – молодежь – хотели быть причастны к этому. И только вместе мы можем решить самые сложные задачи, повлиять на других людей и их осознанность в вопросах бережного отношения к природе. Мы очень рады, что вы росли вместе с премией "Экология – дело каждого". Когда мы задумывали этот проект, то даже не представляли, что нас поддержит такое количество вузов. Сегодня их 115, и они дают вам возможность получить особые преференции при поступлении. Я поздравляю вас с большим достижением и надеюсь, что мы увидим высококвалифицированных экологов и тех, кто поможет этой профессии стать популярной. Ребята, я очень за вас рада, дерзайте!" – приводятся в сообщении слова Радионовой.
Радионова поблагодарила ребят за целеустремленность и трудоемкую работу над проектами в защиту экологии. Она пожелала всем поступившим в вузы призерам премии "Экология – дело каждого" успехов в учебе и реализации самых смелых идей.
"Экология – дело каждого" – это премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Путин подписал закон о штрафах за сокрытие информации о вреде экологии
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РоссияСветлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Экология в РоссииВузы
 
 
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