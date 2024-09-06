Суд в Тюмени приговорил криминального авторитета к 17 годам колонии
Суд в Тюмени приговорил криминального авторитета Патрушева к 17 годам колонии
ТЮМЕНЬ, 6 сен – РИА Новости. Тюменский областной суд признал Сергея Патрушева виновным в создании и руководстве преступным сообществом и вымогательстве и приговорил его к 17 годам колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Уголовное дело рассмотрено с участием коллегии присяжных заседателей, которые постановили по делу обвинительный вердикт.
"Сергей Патрушев признан виновным по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), ч. 4 ст. 210 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом (преступной организацией), п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Суд приговорил Патрушева к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима со штрафом 2 млн рублей и ограничением свободы на 2 года",- следует из сообщения пресс-службы.
Также суд удовлетворил иск одного из потерпевших и взыскал с осуждённого солидарно с другими соучастниками более 45 тысяч рублей, конфисковал у осужденного более 200 тысяч рублей.
В пресс-службе областной прокуратуры пояснили, что с 2010 по 2021 год Патрушев занимал высшее положение в преступной иерархии города Тюмени и Тюменского района, участвовал и поддерживал противоправную деятельность криминальной среды, получал и аккумулировал деньги для распределения в уголовных интересах. Летом 2020 года он создал и руководил преступным сообществом, в которое вошли две самостоятельно организованные преступные группы. С июля по ноябрь 2020 года участники сообщества в разных составах на территории Тюмени и Тюменского района занимались вымогательством. От их действий пострадали 17 жителей региона.