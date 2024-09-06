Рейтинг@Mail.ru
Суд в Тюмени приговорил криминального авторитета к 17 годам колонии - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 06.09.2024 (обновлено: 14:23 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/prigovor-1971049845.html
Суд в Тюмени приговорил криминального авторитета к 17 годам колонии
Суд в Тюмени приговорил криминального авторитета к 17 годам колонии - РИА Новости, 06.09.2024
Суд в Тюмени приговорил криминального авторитета к 17 годам колонии
Тюменский областной суд признал Сергея Патрушева виновным в создании и руководстве преступным сообществом и вымогательстве и приговорил его к 17 годам колонии... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T14:13
2024-09-06T14:23
происшествия
россия
тюмень
тюменский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971051255_0:60:707:458_1920x0_80_0_0_5e2a3e7bf2b730d51e335ef27538a3c0.jpg
ТЮМЕНЬ, 6 сен – РИА Новости. Тюменский областной суд признал Сергея Патрушева виновным в создании и руководстве преступным сообществом и вымогательстве и приговорил его к 17 годам колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Уголовное дело рассмотрено с участием коллегии присяжных заседателей, которые постановили по делу обвинительный вердикт. "Сергей Патрушев признан виновным по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), ч. 4 ст. 210 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом (преступной организацией), п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Суд приговорил Патрушева к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима со штрафом 2 млн рублей и ограничением свободы на 2 года",- следует из сообщения пресс-службы. Также суд удовлетворил иск одного из потерпевших и взыскал с осуждённого солидарно с другими соучастниками более 45 тысяч рублей, конфисковал у осужденного более 200 тысяч рублей. В пресс-службе областной прокуратуры пояснили, что с 2010 по 2021 год Патрушев занимал высшее положение в преступной иерархии города Тюмени и Тюменского района, участвовал и поддерживал противоправную деятельность криминальной среды, получал и аккумулировал деньги для распределения в уголовных интересах. Летом 2020 года он создал и руководил преступным сообществом, в которое вошли две самостоятельно организованные преступные группы. С июля по ноябрь 2020 года участники сообщества в разных составах на территории Тюмени и Тюменского района занимались вымогательством. От их действий пострадали 17 жителей региона.
https://ria.ru/20240730/sud-1962895828.html
россия
тюмень
тюменский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971051255_52:0:663:458_1920x0_80_0_0_19b5e659da2ce6f81b254ace15f8b4b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, тюмень, тюменский район
Происшествия, Россия, Тюмень, Тюменский район
Суд в Тюмени приговорил криминального авторитета к 17 годам колонии

Суд в Тюмени приговорил криминального авторитета Патрушева к 17 годам колонии

© Фото : URA.RU/Денис МоргуновСергей Патрушев
Сергей Патрушев - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : URA.RU/Денис Моргунов
Сергей Патрушев
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 6 сен – РИА Новости. Тюменский областной суд признал Сергея Патрушева виновным в создании и руководстве преступным сообществом и вымогательстве и приговорил его к 17 годам колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Уголовное дело рассмотрено с участием коллегии присяжных заседателей, которые постановили по делу обвинительный вердикт.
"Сергей Патрушев признан виновным по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), ч. 4 ст. 210 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом (преступной организацией), п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Суд приговорил Патрушева к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима со штрафом 2 млн рублей и ограничением свободы на 2 года",- следует из сообщения пресс-службы.
Также суд удовлетворил иск одного из потерпевших и взыскал с осуждённого солидарно с другими соучастниками более 45 тысяч рублей, конфисковал у осужденного более 200 тысяч рублей.
В пресс-службе областной прокуратуры пояснили, что с 2010 по 2021 год Патрушев занимал высшее положение в преступной иерархии города Тюмени и Тюменского района, участвовал и поддерживал противоправную деятельность криминальной среды, получал и аккумулировал деньги для распределения в уголовных интересах. Летом 2020 года он создал и руководил преступным сообществом, в которое вошли две самостоятельно организованные преступные группы. С июля по ноябрь 2020 года участники сообщества в разных составах на территории Тюмени и Тюменского района занимались вымогательством. От их действий пострадали 17 жителей региона.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Лидер чечено-ингушской общины в Омске получил семь лет колонии
30 июля, 12:43
 
ПроисшествияРоссияТюменьТюменский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала