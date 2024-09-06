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В региональном этапе премии #МЫВМЕСТЕ победили 29 проектов Прикамья - РИА Новости, 06.09.2024
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17:31 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/premiya-1971121609.html
В региональном этапе премии #МЫВМЕСТЕ победили 29 проектов Прикамья
В региональном этапе премии #МЫВМЕСТЕ победили 29 проектов Прикамья - РИА Новости, 06.09.2024
В региональном этапе премии #МЫВМЕСТЕ победили 29 проектов Прикамья
В региональном этапе Международной премии #МЫВМЕСТЕ победили 29 проектов из Прикамья, эксперты определили лучшие проекты в двух категориях, сообщает... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T17:31
2024-09-06T17:31
пермский край
пермь
анна фадеева
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В региональном этапе Международной премии #МЫВМЕСТЕ победили 29 проектов из Прикамья, эксперты определили лучшие проекты в двух категориях, сообщает пресс-служба регионального правительства. В категории "Личность" будут награждены участники за общественно значимые поступки, меценатство, добровольческую или наставническую деятельность. Некоммерческие организации (НКО), субъекты малого и среднего предпринимательства, крупного бизнеса с действующими социально значимыми проектами, имеющими достигнутый результат и планы развития, отмечены в категории "Организация". Одной из самых популярных стала номинация "Наставник года" в категории "Личность", которая присуждается за вклад в развитие волонтерского движения или общественно значимые поступки, меценатство и помощь людям. В этом году победителями в ней определили 118 человек. Первое место в номинации "Наставник года" заняла Анастасия Гилева. В 2013 году она вместе с инициативной группой родителей основала Пермскую краевую общественную организацию защиты прав детей-инвалидов и их семей "Счастье жить". Как опорная, поддерживающая организация они ездят в командировки за счет субсидий администрации губернатора Прикамья и предлагают некоммерческим организациям тех территорий усилить педагогический состав или их лидеров в части компетенции – проводят различные ВКС по темам и задачам конкретного субъекта, в частности, половое воспитание, АВА-терапия (поведенческий анализ), процессное управление НКО и подача грантов. Затем они приезжают в Пермь на стажировки – все это бесплатно для некоммерческих организаций (не считая оплаты за проезд и проживания). Первое место в номинации "Помощь людям" заняла организация ПРБОО "Территория передышки". Их проект – дневной центр для бездомных людей на территории Перми. В нем можно принять душ, постирать вещи в бесплатной прачечной, получить продукты, одежду, средства гигиены и поддержку специалистов в решении своих проблем — восстановлении документов, поиске работы, места проживания и другое. Дневной центр работает уже более шести лет. Сооснователь организации Анна Фадеева поделилась, что на разработку проекта ушло порядка пяти месяцев, включая поиск помещения, ремонт, подбор сотрудников. Все победители регионального этапа получают экспертное сопровождение, письма поддержки, для них организуются встречи с руководством региона, а также открываются дополнительные возможности продвижения на платформе Добро.рф, оказывается содействие в привлечении партнеров. Они получат поощрение в виде благодарности, а также им предоставят сертификаты на поездку от программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие". Участвуют в премии добровольцы, наставники, НКО, компании, территории, регионы, муниципальные образования, моногорода со всей страны для получения поддержки, признания в своем регионе и на федеральном уровне. Всего было подано 45 тысяч инициатив из 89 регионов страны, из них отметили 1,7 тысячи заявок.
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пермский край, пермь, анна фадеева
Пермский край, Пермь, Анна Фадеева

В региональном этапе премии #МЫВМЕСТЕ победили 29 проектов Прикамья

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Пермского краяВ региональном этапе Международной премии #МЫВМЕСТЕ победили 29 проектов из Прикамья
В региональном этапе Международной премии #МЫВМЕСТЕ победили 29 проектов из Прикамья - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
В региональном этапе Международной премии #МЫВМЕСТЕ победили 29 проектов из Прикамья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В региональном этапе Международной премии #МЫВМЕСТЕ победили 29 проектов из Прикамья, эксперты определили лучшие проекты в двух категориях, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В категории "Личность" будут награждены участники за общественно значимые поступки, меценатство, добровольческую или наставническую деятельность. Некоммерческие организации (НКО), субъекты малого и среднего предпринимательства, крупного бизнеса с действующими социально значимыми проектами, имеющими достигнутый результат и планы развития, отмечены в категории "Организация".
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Одной из самых популярных стала номинация "Наставник года" в категории "Личность", которая присуждается за вклад в развитие волонтерского движения или общественно значимые поступки, меценатство и помощь людям. В этом году победителями в ней определили 118 человек.
Первое место в номинации "Наставник года" заняла Анастасия Гилева. В 2013 году она вместе с инициативной группой родителей основала Пермскую краевую общественную организацию защиты прав детей-инвалидов и их семей "Счастье жить". Как опорная, поддерживающая организация они ездят в командировки за счет субсидий администрации губернатора Прикамья и предлагают некоммерческим организациям тех территорий усилить педагогический состав или их лидеров в части компетенции – проводят различные ВКС по темам и задачам конкретного субъекта, в частности, половое воспитание, АВА-терапия (поведенческий анализ), процессное управление НКО и подача грантов. Затем они приезжают в Пермь на стажировки – все это бесплатно для некоммерческих организаций (не считая оплаты за проезд и проживания).
Первое место в номинации "Помощь людям" заняла организация ПРБОО "Территория передышки". Их проект – дневной центр для бездомных людей на территории Перми. В нем можно принять душ, постирать вещи в бесплатной прачечной, получить продукты, одежду, средства гигиены и поддержку специалистов в решении своих проблем — восстановлении документов, поиске работы, места проживания и другое. Дневной центр работает уже более шести лет.
Сооснователь организации Анна Фадеева поделилась, что на разработку проекта ушло порядка пяти месяцев, включая поиск помещения, ремонт, подбор сотрудников.
Все победители регионального этапа получают экспертное сопровождение, письма поддержки, для них организуются встречи с руководством региона, а также открываются дополнительные возможности продвижения на платформе Добро.рф, оказывается содействие в привлечении партнеров. Они получат поощрение в виде благодарности, а также им предоставят сертификаты на поездку от программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие".
Участвуют в премии добровольцы, наставники, НКО, компании, территории, регионы, муниципальные образования, моногорода со всей страны для получения поддержки, признания в своем регионе и на федеральном уровне.
Всего было подано 45 тысяч инициатив из 89 регионов страны, из них отметили 1,7 тысячи заявок.
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Пермский крайПермьАнна Фадеева
 
 
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