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В МВД рассказали, сколько человек получили водительские права в 2024 году - РИА Новости, 06.09.2024
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03:53 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/prava-1970948106.html
В МВД рассказали, сколько человек получили водительские права в 2024 году
В МВД рассказали, сколько человек получили водительские права в 2024 году - РИА Новости, 06.09.2024
В МВД рассказали, сколько человек получили водительские права в 2024 году
Почти 1,4 миллиона человек не смогли сдать практический экзамен на получение водительских прав в России с 1 января по 22 августа, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T03:53
2024-09-06T03:53
общество
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Почти 1,4 миллиона человек не смогли сдать практический экзамен на получение водительских прав в России с 1 января по 22 августа, рассказали РИА Новости в пресс-центре МВД РФ. "За период с 1 января 2024 года по 22 августа 2024 года всего проведено 2 268 177 практических экзаменов на право управления транспортными средствами, из них на 1 388 377 получена оценка "Не сдал", - сказали в ведомстве. В России с 1 апреля изменились правила сдачи экзамена на водительские права. Среди нововведений - теперь кандидату можно будет набрать семь штрафных баллов вместо пяти. Срок пересдачи экзамена на получение водительского удостоверения увеличился для тех, кто не сдал его три и более раз: теперь пересдать можно будет только спустя полгода, но не позже, чем через девять месяцев.
https://ria.ru/20240905/prava-1748071909.html
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общество, россия
Общество, Россия
В МВД рассказали, сколько человек получили водительские права в 2024 году

МВД: почти 1,4 миллиона человек не сдали экзамен на получение водительских прав

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСдача практического экзамена на право управления автотранспортом категории "B" в Москве
Сдача практического экзамена на право управления автотранспортом категории B в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сдача практического экзамена на право управления автотранспортом категории "B" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Почти 1,4 миллиона человек не смогли сдать практический экзамен на получение водительских прав в России с 1 января по 22 августа, рассказали РИА Новости в пресс-центре МВД РФ.
"За период с 1 января 2024 года по 22 августа 2024 года всего проведено 2 268 177 практических экзаменов на право управления транспортными средствами, из них на 1 388 377 получена оценка "Не сдал", - сказали в ведомстве.
Окно выдачи водительских удостоверений в ГИБДД - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Как заменить водительские права в 2024 году: советы юриста
Вчера, 12:42
В России с 1 апреля изменились правила сдачи экзамена на водительские права. Среди нововведений - теперь кандидату можно будет набрать семь штрафных баллов вместо пяти. Срок пересдачи экзамена на получение водительского удостоверения увеличился для тех, кто не сдал его три и более раз: теперь пересдать можно будет только спустя полгода, но не позже, чем через девять месяцев.
 
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