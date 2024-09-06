https://ria.ru/20240906/prava-1970948106.html

В МВД рассказали, сколько человек получили водительские права в 2024 году

В МВД рассказали, сколько человек получили водительские права в 2024 году - РИА Новости, 06.09.2024

В МВД рассказали, сколько человек получили водительские права в 2024 году

Почти 1,4 миллиона человек не смогли сдать практический экзамен на получение водительских прав в России с 1 января по 22 августа, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T03:53

2024-09-06T03:53

2024-09-06T03:53

общество

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Почти 1,4 миллиона человек не смогли сдать практический экзамен на получение водительских прав в России с 1 января по 22 августа, рассказали РИА Новости в пресс-центре МВД РФ. "За период с 1 января 2024 года по 22 августа 2024 года всего проведено 2 268 177 практических экзаменов на право управления транспортными средствами, из них на 1 388 377 получена оценка "Не сдал", - сказали в ведомстве. В России с 1 апреля изменились правила сдачи экзамена на водительские права. Среди нововведений - теперь кандидату можно будет набрать семь штрафных баллов вместо пяти. Срок пересдачи экзамена на получение водительского удостоверения увеличился для тех, кто не сдал его три и более раз: теперь пересдать можно будет только спустя полгода, но не позже, чем через девять месяцев.

https://ria.ru/20240905/prava-1748071909.html

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общество, россия