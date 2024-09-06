США выделят Украине новый пакет военной помощи
Пентагон: США выделят Украине пакет военной помощи на $250 млн
© AP Photo / Matt RourkeНаиболее востребованные украинской стороной 155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
© AP Photo / Matt Rourke
Наиболее востребованные украинской стороной 155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму примерно 250 миллионов долларов, говорится в заявлении Пентагона.
В пакет включат боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые снаряды для артиллерии, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, БМП "Брэдли", бронетранспортеры M113 и транспортные средства с противоминной защитой.
Помимо этого, Киеву передадут патрульные катера, патроны для стрелкового оружия, запчасти и вспомогательное оборудование. Средства пойдут также на расходы на обучение украинских солдат и другие различные услуги.
О предыдущем пакете военной помощи Украине на 125 миллионов долларов Пентагон объявил две недели назад. Тогда ВСУ также выделили ракеты для HIMARS, 155-миллиметровые снаряды, Javelin, боеприпасы для борьбы с беспилотниками и машины скорой помощи повышенной мобильности HMMWV, а также другое оружие и оборудование.
В Москве не раз подчеркивали, что новые поставки западного оружия и техники на Украину никак не изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения и будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений.
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