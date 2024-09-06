Рейтинг@Mail.ru
США выделят Украине новый пакет военной помощи - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:26 06.09.2024 (обновлено: 17:59 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/postavki-1971127209.html
США выделят Украине новый пакет военной помощи
США выделят Украине новый пакет военной помощи - РИА Новости, 06.09.2024
США выделят Украине новый пакет военной помощи
США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму примерно 250 миллионов долларов, говорится в заявлении Пентагона. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T17:26
2024-09-06T17:59
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
украина
сша
россия
нато
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868466539_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c961a8a7937e7442246fa9b65dd0899a.jpg
ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму примерно 250 миллионов долларов, говорится в заявлении Пентагона. В пакет включат боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые снаряды для артиллерии, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, БМП "Брэдли", бронетранспортеры M113 и транспортные средства с противоминной защитой. Помимо этого, Киеву передадут патрульные катера, патроны для стрелкового оружия, запчасти и вспомогательное оборудование. Средства пойдут также на расходы на обучение украинских солдат и другие различные услуги. О предыдущем пакете военной помощи Украине на 125 миллионов долларов Пентагон объявил две недели назад. Тогда ВСУ также выделили ракеты для HIMARS, 155-миллиметровые снаряды, Javelin, боеприпасы для борьбы с беспилотниками и машины скорой помощи повышенной мобильности HMMWV, а также другое оружие и оборудование.В Москве не раз подчеркивали, что новые поставки западного оружия и техники на Украину никак не изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения и будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений.
https://ria.ru/20240906/strategiya-1970826951.html
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868466539_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_147f4613e7b5defafa21ab4e6567a15e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, украина, сша, россия, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Украина, США, Россия, НАТО, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
США выделят Украине новый пакет военной помощи

Пентагон: США выделят Украине пакет военной помощи на $250 млн

© AP Photo / Matt RourkeНаиболее востребованные украинской стороной 155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
Наиболее востребованные украинской стороной 155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Наиболее востребованные украинской стороной 155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму примерно 250 миллионов долларов, говорится в заявлении Пентагона.
В пакет включат боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые снаряды для артиллерии, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, БМП "Брэдли", бронетранспортеры M113 и транспортные средства с противоминной защитой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
После Путина: у американцев новая стратегия в войне с Россией
Вчера, 08:00
Помимо этого, Киеву передадут патрульные катера, патроны для стрелкового оружия, запчасти и вспомогательное оборудование. Средства пойдут также на расходы на обучение украинских солдат и другие различные услуги.
О предыдущем пакете военной помощи Украине на 125 миллионов долларов Пентагон объявил две недели назад. Тогда ВСУ также выделили ракеты для HIMARS, 155-миллиметровые снаряды, Javelin, боеприпасы для борьбы с беспилотниками и машины скорой помощи повышенной мобильности HMMWV, а также другое оружие и оборудование.
В Москве не раз подчеркивали, что новые поставки западного оружия и техники на Украину никак не изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения и будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
США приказали Зеленскому убить как можно больше русских
4 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииУкраинаСШАРоссияНАТОМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала