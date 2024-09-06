https://ria.ru/20240906/postavki-1971127209.html

США выделят Украине новый пакет военной помощи

США выделят Украине новый пакет военной помощи - РИА Новости, 06.09.2024

США выделят Украине новый пакет военной помощи

США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму примерно 250 миллионов долларов, говорится в заявлении Пентагона. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T17:26

2024-09-06T17:26

2024-09-06T17:59

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ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму примерно 250 миллионов долларов, говорится в заявлении Пентагона. В пакет включат боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые снаряды для артиллерии, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, БМП "Брэдли", бронетранспортеры M113 и транспортные средства с противоминной защитой. Помимо этого, Киеву передадут патрульные катера, патроны для стрелкового оружия, запчасти и вспомогательное оборудование. Средства пойдут также на расходы на обучение украинских солдат и другие различные услуги. О предыдущем пакете военной помощи Украине на 125 миллионов долларов Пентагон объявил две недели назад. Тогда ВСУ также выделили ракеты для HIMARS, 155-миллиметровые снаряды, Javelin, боеприпасы для борьбы с беспилотниками и машины скорой помощи повышенной мобильности HMMWV, а также другое оружие и оборудование.В Москве не раз подчеркивали, что новые поставки западного оружия и техники на Украину никак не изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения и будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений.

https://ria.ru/20240906/strategiya-1970826951.html

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

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в мире, технологии, украина, сша, россия, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины