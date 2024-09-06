https://ria.ru/20240906/postavki-1971053295.html

Канада отправит Украине более 80 тысяч двигателей для неуправляемых ракет

Канада отправит Украине более 80 тысяч двигателей для неуправляемых ракет - РИА Новости, 06.09.2024

Канада отправит Украине более 80 тысяч двигателей для неуправляемых ракет

Канада отправит Киеву более 80 тысяч двигателей для неуправляемых авиационных ракет CRV-7, в том числе списанных ранее канадскими ВВС, и 1,3 тысячи боеголовок к РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T14:28

2024-09-06T14:28

2024-09-06T14:28

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Канада отправит Киеву более 80 тысяч двигателей для неуправляемых авиационных ракет CRV-7, в том числе списанных ранее канадскими ВВС, и 1,3 тысячи боеголовок к ним, сообщили в пятницу власти страны. "Министр (обороны Канады Билл) Блэр также объявил, что Канада передаст Украине и доставит 80 840 дополнительных двигателей для ракет CRV-7 и 1300 боеголовок", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте канадского правительства. Как сообщают власти страны, в настоящее время двигатели готовят к погрузке и доставят в Киев через Польшу в ближайшие месяцы. Отмечается, что речь идет о списанных двигателях из запасов канадских ВВС. Однако в заявлении не указывается, какая часть из предоставляемых двигателей была ранее списана. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240906/zelenskiy-1971030805.html

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в мире, украина, канада, россия, сергей лавров, нато