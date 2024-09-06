Канада отправит Украине более 80 тысяч двигателей для неуправляемых ракет
Канада отправит Украине 80 840 двигателей для ракет CRV-7 и 1300 боеголовок
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий во время разгрузки военной помощи
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий во время разгрузки военной помощи. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Канада отправит Киеву более 80 тысяч двигателей для неуправляемых авиационных ракет CRV-7, в том числе списанных ранее канадскими ВВС, и 1,3 тысячи боеголовок к ним, сообщили в пятницу власти страны.
"Министр (обороны Канады Билл) Блэр также объявил, что Канада передаст Украине и доставит 80 840 дополнительных двигателей для ракет CRV-7 и 1300 боеголовок", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте канадского правительства.
Как сообщают власти страны, в настоящее время двигатели готовят к погрузке и доставят в Киев через Польшу в ближайшие месяцы. Отмечается, что речь идет о списанных двигателях из запасов канадских ВВС. Однако в заявлении не указывается, какая часть из предоставляемых двигателей была ранее списана.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.