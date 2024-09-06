https://ria.ru/20240906/posolstvo-1971006190.html

Посольство Украины в Японии удалило запись о посещении храма Ясукуни

Посольство Украины в Японии удалило запись о посещении храма Ясукуни - РИА Новости, 06.09.2024

Посольство Украины в Японии удалило запись о посещении храма Ясукуни

Посольство Украины в Японии удалило запись о посещении послом Сергеем Корсунским храма Ясукуни в Токио, который часто в странах Азии ассоциируется с японским... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T11:27

2024-09-06T11:27

2024-09-06T11:27

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украина

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ТОКИО, 6 сен – РИА Новости. Посольство Украины в Японии удалило запись о посещении послом Сергеем Корсунским храма Ясукуни в Токио, который часто в странах Азии ассоциируется с японским милитаризмом. Судя по фотографиям, которые другие пользователи взяли с оригинального поста на странице посольства Украины, Консунский посетил храм Ясукуни 3 сентября, когда в России отмечается День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Посол Украины, в частности, оставил запись в памятной книге храма. В настоящее время при переходе по ссылке на страницу с сообщением о посещении храма появляется запись о том, что такой страницы не существует. Причина, почему запись была удалена, также ни на странице посольства, ни на личной странице посла в X не указывается. В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны. Посещения храма японскими политиками, как правило, происходит три раза в год — на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в день объявления о выходе Японии из Второй мировой войны - 15 августа. Некоторые политики посещают храм в конце года.

https://ria.ru/20240811/japonija-1965457389.html

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в мире, япония, украина, токио, сергей корсунский