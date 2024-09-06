https://ria.ru/20240906/popov-1971070062.html

Дело бывшего командующего 58-й армией Попова передали в прокуратуру

Дело бывшего командующего 58-й армией Попова передали в прокуратуру - РИА Новости, 06.09.2024

Дело бывшего командующего 58-й армией Попова передали в прокуратуру

Уголовное дело бывшего командующего пятьдесят восьмой армии генерала Ивана Попова передано в прокуратуру, защита настаивает на его прекращении или направлении... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T14:57

2024-09-06T14:57

2024-09-06T15:01

происшествия

иван попов (генерал)

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Уголовное дело бывшего командующего пятьдесят восьмой армии генерала Ивана Попова передано в прокуратуру, защита настаивает на его прекращении или направлении на дополнительное расследование, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский."Дело передали прокурору, мы считаем что оно должно быть прекращено или направлено на дополнительное расследование из-за неполноты предварительного расследования и неисследовании версий о непричастности Попова к совершенным деяниям", - сказал собеседник агентства.Сам генерал находится под домашним арестом и пробудет там как минимум до 11 октября. Ранее он направил ходатайство о допросе восьми его сослуживцев из числа в качестве свидетелей защиты.

https://ria.ru/20240829/softlajn-1969146590.html

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2024

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происшествия, иван попов (генерал)