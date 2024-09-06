https://ria.ru/20240906/popov-1971070062.html
Дело бывшего командующего 58-й армией Попова передали в прокуратуру
Дело бывшего командующего 58-й армией Попова передали в прокуратуру - РИА Новости, 06.09.2024
Дело бывшего командующего 58-й армией Попова передали в прокуратуру
Уголовное дело бывшего командующего пятьдесят восьмой армии генерала Ивана Попова передано в прокуратуру, защита настаивает на его прекращении или направлении... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T14:57
2024-09-06T14:57
2024-09-06T15:01
происшествия
иван попов (генерал)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Уголовное дело бывшего командующего пятьдесят восьмой армии генерала Ивана Попова передано в прокуратуру, защита настаивает на его прекращении или направлении на дополнительное расследование, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский."Дело передали прокурору, мы считаем что оно должно быть прекращено или направлено на дополнительное расследование из-за неполноты предварительного расследования и неисследовании версий о непричастности Попова к совершенным деяниям", - сказал собеседник агентства.Сам генерал находится под домашним арестом и пробудет там как минимум до 11 октября. Ранее он направил ходатайство о допросе восьми его сослуживцев из числа в качестве свидетелей защиты.
https://ria.ru/20240829/softlajn-1969146590.html
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происшествия, иван попов (генерал)
Происшествия, Иван Попов (генерал)
Дело бывшего командующего 58-й армией Попова передали в прокуратуру
Дело экс-командующего 58-й армией Ивана Попова передали в прокуратуру
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Уголовное дело бывшего командующего пятьдесят восьмой армии генерала Ивана Попова передано в прокуратуру, защита настаивает на его прекращении или направлении на дополнительное расследование, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский.
"Дело передали прокурору, мы считаем что оно должно быть прекращено или направлено на дополнительное расследование из-за неполноты предварительного расследования и неисследовании версий о непричастности Попова к совершенным деяниям", - сказал собеседник агентства.
Сам генерал находится под домашним арестом и пробудет там как минимум до 11 октября. Ранее он направил ходатайство о допросе восьми его сослуживцев из числа в качестве свидетелей защиты.