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Байден в пятницу объявит о выделении дополнительной военной помощи Украине - РИА Новости, 06.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:35 06.09.2024 (обновлено: 11:46 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/pomosch-1971009240.html
Байден в пятницу объявит о выделении дополнительной военной помощи Украине
Байден в пятницу объявит о выделении дополнительной военной помощи Украине - РИА Новости, 06.09.2024
Байден в пятницу объявит о выделении дополнительной военной помощи Украине
Президент США Джо Байден в пятницу объявит о новом пакете помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T11:35
2024-09-06T11:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
джо байден
ллойд остин
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу объявит о новом пакете помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."Президент Байден сегодня объявит о дополнительном пакете военной помощи на 250 миллионов долларов для Украины", - сказал он на пресс-конференции на авиабазе Рамштайн, трансляцию которой вел Пентагон.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240905/spetsoperatsiya-1970930301.html
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в мире, украина, джо байден, ллойд остин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Джо Байден, Ллойд Остин
Байден в пятницу объявит о выделении дополнительной военной помощи Украине

Байден в пятницу объявит о выделении Киеву пакета помощи на 250 млн долларов

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу объявит о новом пакете помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Президент Байден сегодня объявит о дополнительном пакете военной помощи на 250 миллионов долларов для Украины", - сказал он на пресс-конференции на авиабазе Рамштайн, трансляцию которой вел Пентагон.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДжо БайденЛлойд Остин
 
 
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