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Байден в пятницу объявит о выделении дополнительной военной помощи Украине
Байден в пятницу объявит о выделении дополнительной военной помощи Украине - РИА Новости, 06.09.2024
Байден в пятницу объявит о выделении дополнительной военной помощи Украине
Президент США Джо Байден в пятницу объявит о новом пакете помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T11:35
2024-09-06T11:35
2024-09-06T11:46
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу объявит о новом пакете помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."Президент Байден сегодня объявит о дополнительном пакете военной помощи на 250 миллионов долларов для Украины", - сказал он на пресс-конференции на авиабазе Рамштайн, трансляцию которой вел Пентагон.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, джо байден, ллойд остин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Джо Байден, Ллойд Остин
Байден в пятницу объявит о выделении дополнительной военной помощи Украине
Байден в пятницу объявит о выделении Киеву пакета помощи на 250 млн долларов