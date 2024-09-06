https://ria.ru/20240906/pomosch-1970948793.html

Библиотекарь из курского приграничья рассказала о помощи таким же беженцам

Библиотекарь из курского приграничья рассказала о помощи таким же беженцам - РИА Новости, 06.09.2024

Библиотекарь из курского приграничья рассказала о помощи таким же беженцам

Библиотекарь Зоя Андрианова из приграничного Большесолдатского района Курской области рассказала РИА Новости, что стала волонтером в центре выдачи гуманитарной... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T04:06

2024-09-06T04:06

2024-09-06T04:06

общество

россия

курская область

курск

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСК, 6 сен - РИА Новости. Библиотекарь Зоя Андрианова из приграничного Большесолдатского района Курской области рассказала РИА Новости, что стала волонтером в центре выдачи гуманитарной помощи и помогает таким же беженцам, как она, чтобы не впасть в уныние. Зоя Андрианова работает библиотекарем в селе Большое Солдатово, 7 августа она была вынуждена покинуть свой дом после нападения ВСУ в Курскую область. Она уехала к сыну в Курск. "Чтобы не уходить в свои грустные мысли и чем-то занять свое время, в цирке (где организован центр выдачи гумпомощи - ред.) помогаем волонтерам и другим эвакуированным, выдаем гуманитарную помощь", - рассказала женщина. По ее словам, в той части поселка, где она живет, еще более менее спокойная обстановка, хотя слышны звуки взрывов и прилетают беспилотники, но проехать еще можно. Некоторые жители, по ее словам, ездят туда проверять свои дома и кормят животных. "А в ту часть Большесолдатского района, которая ближе к Суджанскому, там уже жить невозможно. Там все разбито, вся инфраструктура уже пострадала, люди эвакуированы, и людям некуда возвращаться. Правда, некоторые рискуют, ездят, проверяют, цел ли их дом. Мой дом еще цел. Очень надеемся на наших солдат, что все-таки они сдержат противника", - сказала она. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 5 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,1 тысячи военных, 81 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240905/minoborony-1970708074.html

https://ria.ru/20240906/alaudinov-1970942467.html

россия

курская область

курск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, курская область, курск, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины