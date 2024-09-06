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Источник: ВСУ потеряли 500 специалистов при ударе по Полтаве во вторник - РИА Новости, 06.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:16 06.09.2024 (обновлено: 21:03 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/poltava-1971177706.html
Источник: ВСУ потеряли 500 специалистов при ударе по Полтаве во вторник
Источник: ВСУ потеряли 500 специалистов при ударе по Полтаве во вторник - РИА Новости, 06.09.2024
Источник: ВСУ потеряли 500 специалистов при ударе по Полтаве во вторник
После атаки на учебный центр в Полтаве погибли и пострадали около 500 специалистов, в том числе наемники из европейских стран, сообщил высокопоставленный... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T20:16
2024-09-06T21:03
специальная военная операция на украине
полтава
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
польша
владимир рогов
сергей лебедев
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. После атаки на учебный центр в Полтаве погибли и пострадали около 500 специалистов, в том числе наемники из европейских стран, сообщил высокопоставленный военный источник. "Погибло и ранено около 500 специалистов. Среди погибших и раненых: военнослужащие ВСУ и Нацгвардии — специалисты связи, операторы комплексов РЭБ, радиоэлектронной разведки, беспилотных летательных аппаратов, а также иностранные наемники из Польши, Франции, Германии и Швеции, обучавшие украинских военных", — говорится в заявлении.Он также подчеркнул, что теперь такие удары по пунктам дислокации украинских военнослужащих и наемников, а также по военным объектам станут регулярными.Во вторник, 3 сентября, в Полтаве прогремели два взрыва на фоне объявленной воздушной тревоги. Как заявили в российском Минобороны, армия нанесла высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ.По данным председателя комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседателя Координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, атака пришлась на построение, в котором участвовали больше 500 украинских военных. В ответ на обстрелы ВСУ гражданских объектов российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970642731.html
https://ria.ru/20240905/poltava-1970682686.html
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полтава, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, польша, владимир рогов, сергей лебедев, дмитрий песков, франция
Специальная военная операция на Украине, Полтава, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Польша, Владимир Рогов, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Франция
Источник: ВСУ потеряли 500 специалистов при ударе по Полтаве во вторник

Около 500 специалистов ВСУ погибли и пострадали при ударе по Полтаве 3 сентября

© Фото : соцсетиПоследствия удара по Полтавскому военному институту связи
Последствия удара по Полтавскому военному институту связи - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : соцсети
Последствия удара по Полтавскому военному институту связи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. После атаки на учебный центр в Полтаве погибли и пострадали около 500 специалистов, в том числе наемники из европейских стран, сообщил высокопоставленный военный источник.
"Погибло и ранено около 500 специалистов. Среди погибших и раненых: военнослужащие ВСУ и Нацгвардии — специалисты связи, операторы комплексов РЭБ, радиоэлектронной разведки, беспилотных летательных аппаратов, а также иностранные наемники из Польши, Франции, Германии и Швеции, обучавшие украинских военных", — говорится в заявлении.
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Он также подчеркнул, что теперь такие удары по пунктам дислокации украинских военнослужащих и наемников, а также по военным объектам станут регулярными.
Во вторник, 3 сентября, в Полтаве прогремели два взрыва на фоне объявленной воздушной тревоги. Как заявили в российском Минобороны, армия нанесла высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ.
По данным председателя комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседателя Координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, атака пришлась на построение, в котором участвовали больше 500 украинских военных.
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В ответ на обстрелы ВСУ гражданских объектов российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеПолтаваВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьПольшаВладимир РоговСергей ЛебедевДмитрий ПесковФранция
 
 
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