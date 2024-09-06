https://ria.ru/20240906/poltava-1971177706.html

Источник: ВСУ потеряли 500 специалистов при ударе по Полтаве во вторник

Источник: ВСУ потеряли 500 специалистов при ударе по Полтаве во вторник - РИА Новости, 06.09.2024

Источник: ВСУ потеряли 500 специалистов при ударе по Полтаве во вторник

После атаки на учебный центр в Полтаве погибли и пострадали около 500 специалистов, в том числе наемники из европейских стран, сообщил высокопоставленный... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T20:16

2024-09-06T20:16

2024-09-06T21:03

специальная военная операция на украине

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владимир рогов

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. После атаки на учебный центр в Полтаве погибли и пострадали около 500 специалистов, в том числе наемники из европейских стран, сообщил высокопоставленный военный источник. "Погибло и ранено около 500 специалистов. Среди погибших и раненых: военнослужащие ВСУ и Нацгвардии — специалисты связи, операторы комплексов РЭБ, радиоэлектронной разведки, беспилотных летательных аппаратов, а также иностранные наемники из Польши, Франции, Германии и Швеции, обучавшие украинских военных", — говорится в заявлении.Он также подчеркнул, что теперь такие удары по пунктам дислокации украинских военнослужащих и наемников, а также по военным объектам станут регулярными.Во вторник, 3 сентября, в Полтаве прогремели два взрыва на фоне объявленной воздушной тревоги. Как заявили в российском Минобороны, армия нанесла высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ.По данным председателя комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседателя Координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, атака пришлась на построение, в котором участвовали больше 500 украинских военных. В ответ на обстрелы ВСУ гражданских объектов российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240904/ukraina-1970642731.html

https://ria.ru/20240905/poltava-1970682686.html

https://ria.ru/20240903/ukraina-1970311173.html

полтава

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полтава, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, польша, владимир рогов, сергей лебедев, дмитрий песков, франция