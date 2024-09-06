https://ria.ru/20240906/polsha-1971056645.html
В Польше нашли радиоактивные отходы
В Польше нашли радиоактивные отходы - РИА Новости, 06.09.2024
В Польше нашли радиоактивные отходы
В городе Седлец на западе Польши обнаружили радиоактивные отходы, передает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T14:33
2024-09-06T14:33
2024-09-06T15:30
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польша
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ВАРШАВА, 6 сен — РИА Новости. В городе Седлец на западе Польши обнаружили радиоактивные отходы, передает радиостанция RMF FM. "В населенном пункте Седлец (Вольштынский повет, Великопольское воеводство) были обнаружены радиоактивные отходы. В общей сложности <...> около 50 радиоактивных источников", — говорится в сообщении.На месте работают несколько десятков спасателей. Туда также выехали две специализированные группы экологической и химической аварийно-спасательной службы, которые изучат изъятые образцы. Как уточнил представитель познаньской комендатуры Государственной пожарной стражи Польши Марчин Халаш, радиоактивные отходы хранились в частном жилом доме и гараже."Эти материалы находятся в бутылках, в которых обычно хранятся химические вещества", — рассказал он.При этом, по словам Халаша, эвакуация жителей близлежащих домов не требуется.
https://ria.ru/20240904/polsha-1970508656.html
https://ria.ru/20240904/stantsiya-1970654534.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, польша, великопольское воеводство
В мире, Польша, Великопольское воеводство
В Польше нашли радиоактивные отходы
В Седлеце, на западе Польши, обнаружили радиоактивные отходы
ВАРШАВА, 6 сен — РИА Новости.
В городе Седлец на западе Польши обнаружили радиоактивные отходы, передает радиостанция RMF FM
.
"В населенном пункте Седлец (Вольштынский повет, Великопольское воеводство) были обнаружены радиоактивные отходы. В общей сложности <...> около 50 радиоактивных источников", — говорится в сообщении.
На месте работают несколько десятков спасателей. Туда также выехали две специализированные группы экологической и химической аварийно-спасательной службы, которые изучат изъятые образцы.
Как уточнил представитель познаньской комендатуры Государственной пожарной стражи Польши Марчин Халаш, радиоактивные отходы хранились в частном жилом доме и гараже.
"Эти материалы находятся в бутылках, в которых обычно хранятся химические вещества", — рассказал он.
При этом, по словам Халаша, эвакуация жителей близлежащих домов не требуется.