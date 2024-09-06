Рейтинг@Mail.ru
В Польше нашли радиоактивные отходы - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 06.09.2024 (обновлено: 15:30 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/polsha-1971056645.html
В Польше нашли радиоактивные отходы
В Польше нашли радиоактивные отходы - РИА Новости, 06.09.2024
В Польше нашли радиоактивные отходы
В городе Седлец на западе Польши обнаружили радиоактивные отходы, передает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T14:33
2024-09-06T15:30
в мире
польша
великопольское воеводство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808548462_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_3dbc16f23d2cfa5de2c926fe9e04cc18.jpg
ВАРШАВА, 6 сен — РИА Новости. В городе Седлец на западе Польши обнаружили радиоактивные отходы, передает радиостанция RMF FM. "В населенном пункте Седлец (Вольштынский повет, Великопольское воеводство) были обнаружены радиоактивные отходы. В общей сложности &lt;...&gt; около 50 радиоактивных источников", — говорится в сообщении.На месте работают несколько десятков спасателей. Туда также выехали две специализированные группы экологической и химической аварийно-спасательной службы, которые изучат изъятые образцы. Как уточнил представитель познаньской комендатуры Государственной пожарной стражи Польши Марчин Халаш, радиоактивные отходы хранились в частном жилом доме и гараже."Эти материалы находятся в бутылках, в которых обычно хранятся химические вещества", — рассказал он.При этом, по словам Халаша, эвакуация жителей близлежащих домов не требуется.
https://ria.ru/20240904/polsha-1970508656.html
https://ria.ru/20240904/stantsiya-1970654534.html
польша
великопольское воеводство
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808548462_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_c6f0db9c8575e430b72c91be52dddfca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, великопольское воеводство
В мире, Польша, Великопольское воеводство
В Польше нашли радиоактивные отходы

В Седлеце, на западе Польши, обнаружили радиоактивные отходы

CC BY-SA 4.0 / Grzegorz Gołębiowski / Польша
Польша - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
CC BY-SA 4.0 / Grzegorz Gołębiowski /
Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 6 сен — РИА Новости. В городе Седлец на западе Польши обнаружили радиоактивные отходы, передает радиостанция RMF FM.
"В населенном пункте Седлец (Вольштынский повет, Великопольское воеводство) были обнаружены радиоактивные отходы. В общей сложности <...> около 50 радиоактивных источников", — говорится в сообщении.
Сотрудники пожарной охраны во время тушения пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Радиоактивные вещества из Чернобыля могут долететь до Польши
4 сентября, 14:02
На месте работают несколько десятков спасателей. Туда также выехали две специализированные группы экологической и химической аварийно-спасательной службы, которые изучат изъятые образцы.
Как уточнил представитель познаньской комендатуры Государственной пожарной стражи Польши Марчин Халаш, радиоактивные отходы хранились в частном жилом доме и гараже.
"Эти материалы находятся в бутылках, в которых обычно хранятся химические вещества", — рассказал он.
При этом, по словам Халаша, эвакуация жителей близлежащих домов не требуется.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
МАГАТЭ не зафиксировало выбросов радиоактивных веществ на ЗАЭС
4 сентября, 23:26
 
В миреПольшаВеликопольское воеводство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала