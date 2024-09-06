https://ria.ru/20240906/polsha-1971056645.html

В Польше нашли радиоактивные отходы

В Польше нашли радиоактивные отходы - РИА Новости, 06.09.2024

В Польше нашли радиоактивные отходы

В городе Седлец на западе Польши обнаружили радиоактивные отходы, передает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T14:33

2024-09-06T14:33

2024-09-06T15:30

в мире

польша

великопольское воеводство

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ВАРШАВА, 6 сен — РИА Новости. В городе Седлец на западе Польши обнаружили радиоактивные отходы, передает радиостанция RMF FM. "В населенном пункте Седлец (Вольштынский повет, Великопольское воеводство) были обнаружены радиоактивные отходы. В общей сложности <...> около 50 радиоактивных источников", — говорится в сообщении.На месте работают несколько десятков спасателей. Туда также выехали две специализированные группы экологической и химической аварийно-спасательной службы, которые изучат изъятые образцы. Как уточнил представитель познаньской комендатуры Государственной пожарной стражи Польши Марчин Халаш, радиоактивные отходы хранились в частном жилом доме и гараже."Эти материалы находятся в бутылках, в которых обычно хранятся химические вещества", — рассказал он.При этом, по словам Халаша, эвакуация жителей близлежащих домов не требуется.

https://ria.ru/20240904/polsha-1970508656.html

https://ria.ru/20240904/stantsiya-1970654534.html

польша

великопольское воеводство

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в мире, польша, великопольское воеводство