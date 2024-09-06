https://ria.ru/20240906/plennyy-1970950451.html

Пленный разведчик ВСУ рассказал, как пытался бежать с Украины

Пленный разведчик ВСУ рассказал, как пытался бежать с Украины - РИА Новости, 06.09.2024

Пленный разведчик ВСУ рассказал, как пытался бежать с Украины

Пленный разведчик ВСУ Михаил Шкода рассказал РИА Новости, как весной 2024 года пытался бежать с Украины через горы - из Закарпатской области в Румынию. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T04:32

2024-09-06T04:32

2024-09-06T04:33

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александр сырский

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БЕЛГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Пленный разведчик ВСУ Михаил Шкода рассказал РИА Новости, как весной 2024 года пытался бежать с Украины через горы - из Закарпатской области в Румынию. "Хотел перейти границу, то есть сбежать с Украины я хотел. Было несколько путей, но выбрал в сторону Румынии, через горы. Думал, что там будет меньше военных, но, как оказалось, все было перекрыто, и меня поймали на границе, где-то около десяти километров я не дошел до границы", - сказал собеседник агентства. По его словам, помимо Румынии он рассматривал варианты побега через Белоруссию, переплыв реку Днепр, а также на стыке границ России, Белоруссии и Украины, но отказался от этих маршрутов из-за большого скопления в этих местах военных ВСУ. После поимки украинскими военными Михаила отправили в ТЦК (украинские военкоматы), откуда он и был мобилизован в ВСУ. Попал служить водителем 9-й разведроты 82-й бригады десантно-штурмовых войск, по заданию главкома ВСУ Александра Сырского его группа первой заходила в Курскую область. После захода на территорию России Шкода загнал машину в канаву, пока личный состав минировал не работающий транспорт, он убежал. После нескольких дней скитания сдался в плен российским военным.

https://ria.ru/20240905/podgotovka-1970687622.html

https://ria.ru/20240904/plennyy-1970399247.html

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в мире, украина, румыния, белоруссия, александр сырский, вооруженные силы украины