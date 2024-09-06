https://ria.ru/20240906/plennyj-1970982475.html

Украинский пленный рассказал, как командование бросило мобилизованных

Украинский пленный рассказал, как командование бросило мобилизованных - РИА Новости, 06.09.2024

Украинский пленный рассказал, как командование бросило мобилизованных

Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Стадник рассказал, что командование бросило украинских мобилизованных на произвол судьбы, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T09:55

2024-09-06T09:55

2024-09-06T09:57

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Стадник рассказал, что командование бросило украинских мобилизованных на произвол судьбы, сообщило Минобороны РФ. Пленный признался, что командование обманывало их, говорило, что им надо просто постоять в обороне на позиции. По его словам, они сообщали начальству по рации, что у них нет даже воды и нечего есть, они сидят в окопе еле живые. Им ответили, что надо подождать и крепиться, сидеть, терпеть и копать дальше окопы. Далее, по словам Сергея, по ним била российская артиллерия. "Нас как начало раздалбывать. Двоих, которые были со мной, убило сразу. Я убежал, забежал в один дом и там схоронился", - сказал Стадник. Там он и сдался в плен российским военнослужащим, когда этот дом, по его словам, был окружен. Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Стадник, как и все его сослуживцы в подразделении, был мобилизован работниками ТЦК, прошёл медкомиссию за один день, и был направлен на передовую.

https://ria.ru/20240625/mobilizovannyy-1955222795.html

https://ria.ru/20240401/voennyy-1937020976.html

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россия, вооруженные силы украины, в мире