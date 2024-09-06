https://ria.ru/20240906/pevitsa-1971105625.html

Певице Монеточке* грозит до двух лет колонии

Певице Монеточке* грозит до двух лет колонии - РИА Новости, 06.09.2024

Певице Монеточке* грозит до двух лет колонии

Елизавете Гырдымовой* (певице Монеточке*, признанной иноагентом) может грозить до 2 лет лишения свободы за уклонение от исполнения обязанностей иностранного... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T16:34

2024-09-06T16:34

2024-09-06T17:08

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москва

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общество

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Елизавете Гырдымовой* (певице Монеточке*, признанной иноагентом) может грозить до 2 лет лишения свободы за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, следует из Уголовного кодекса РФ. Ранее прокуратура Москвы сообщила, что в отношении Гырдымовой* возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). По данным ведомства, певица дважды за год привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента и продолжила распространять материалы без соответствующих указаний. Согласно инкриминируемой Гырдымовой* статье, минимальным наказанием в случае, если ее вина будет доказана, может стать штраф до 300 тысяч рублей. В качестве максимального наказания санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240906/sud-1971102393.html

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россия, москва, монеточка, общество