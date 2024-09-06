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Умер оператор Анатолий Петрицкий, снимавший "Войну и мир" с Бондарчуком

Умер оператор Анатолий Петрицкий, снимавший "Войну и мир" с Бондарчуком - РИА Новости, 06.09.2024

Умер оператор Анатолий Петрицкий, снимавший "Войну и мир" с Бондарчуком

Кинооператор, член Союза кинематографистов России Анатолий Петрицкий, работавший с Сергеем Бондарчуком над многосерийным фильмом "Война и мир", умер в возрасте... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T15:26

2024-09-06T15:26

2024-09-06T15:26

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Кинооператор, член Союза кинематографистов России Анатолий Петрицкий, работавший с Сергеем Бондарчуком над многосерийным фильмом "Война и мир", умер в возрасте 92 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ. "Шестого сентября 2024 года ушел из жизни наш коллега и друг, кинооператор-постановщик, заслуженный деятель искусств РСФСР, член Союза кинематографистов России Анатолий Анатольевич Петрицкий", - говорится в сообщении в Telegram-канале союза. Анатолий Петрицкий родился 14 декабря 1931 года в Харькове, в 1955 году окончил операторский факультет ВГИКа. Его первой полнометражной картиной в 1962 году стал фильм "Мой младший брат" режиссера Александра Зархи. В фильмографии Петрицкого такие картины, как "Каждый вечер в одиннадцать" (реж. Самсон Самсонов), "Мимино" (реж. Георгий Данелия), "Мой ласковый и нежный зверь" (реж. Эмиль Лотяну), "Назначение" (реж. Сергей Колосов), киноальманах "Выбор" (реж. Николай Бурляев), "Было у отца три сына" (реж. Геннадий Иванов), "Время и семья Конвей" (реж. Владимир Басов).

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россия, рсфср, сергей бондарчук (актер), новости культуры