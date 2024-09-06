Рейтинг@Mail.ru
Умер оператор Анатолий Петрицкий, снимавший "Войну и мир" с Бондарчуком - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:26 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/petritskiy-1971079156.html
Умер оператор Анатолий Петрицкий, снимавший "Войну и мир" с Бондарчуком
Умер оператор Анатолий Петрицкий, снимавший "Войну и мир" с Бондарчуком - РИА Новости, 06.09.2024
Умер оператор Анатолий Петрицкий, снимавший "Войну и мир" с Бондарчуком
Кинооператор, член Союза кинематографистов России Анатолий Петрицкий, работавший с Сергеем Бондарчуком над многосерийным фильмом "Война и мир", умер в возрасте... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:26
2024-09-06T15:26
культура
россия
рсфср
сергей бондарчук (актер)
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971079399_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_b081ed35a2356c3a4838b503eaa724a1.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Кинооператор, член Союза кинематографистов России Анатолий Петрицкий, работавший с Сергеем Бондарчуком над многосерийным фильмом "Война и мир", умер в возрасте 92 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ. "Шестого сентября 2024 года ушел из жизни наш коллега и друг, кинооператор-постановщик, заслуженный деятель искусств РСФСР, член Союза кинематографистов России Анатолий Анатольевич Петрицкий", - говорится в сообщении в Telegram-канале союза. Анатолий Петрицкий родился 14 декабря 1931 года в Харькове, в 1955 году окончил операторский факультет ВГИКа. Его первой полнометражной картиной в 1962 году стал фильм "Мой младший брат" режиссера Александра Зархи. В фильмографии Петрицкого такие картины, как "Каждый вечер в одиннадцать" (реж. Самсон Самсонов), "Мимино" (реж. Георгий Данелия), "Мой ласковый и нежный зверь" (реж. Эмиль Лотяну), "Назначение" (реж. Сергей Колосов), киноальманах "Выбор" (реж. Николай Бурляев), "Было у отца три сына" (реж. Геннадий Иванов), "Время и семья Конвей" (реж. Владимир Басов).
россия
рсфср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971079399_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_18368e5d7ff6a049f8a1441334b59152.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, рсфср, сергей бондарчук (актер), новости культуры
Культура, Россия, РСФСР, Сергей Бондарчук (актер), Новости культуры
Умер оператор Анатолий Петрицкий, снимавший "Войну и мир" с Бондарчуком

Оператор Анатолий Петрицкий, снявший "Войну и мир" с Бондарчуком, умер в 92 года

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкАнатолий Петрицкий
Анатолий Петрицкий - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Анатолий Петрицкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Кинооператор, член Союза кинематографистов России Анатолий Петрицкий, работавший с Сергеем Бондарчуком над многосерийным фильмом "Война и мир", умер в возрасте 92 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ.
"Шестого сентября 2024 года ушел из жизни наш коллега и друг, кинооператор-постановщик, заслуженный деятель искусств РСФСР, член Союза кинематографистов России Анатолий Анатольевич Петрицкий", - говорится в сообщении в Telegram-канале союза.
Анатолий Петрицкий родился 14 декабря 1931 года в Харькове, в 1955 году окончил операторский факультет ВГИКа. Его первой полнометражной картиной в 1962 году стал фильм "Мой младший брат" режиссера Александра Зархи. В фильмографии Петрицкого такие картины, как "Каждый вечер в одиннадцать" (реж. Самсон Самсонов), "Мимино" (реж. Георгий Данелия), "Мой ласковый и нежный зверь" (реж. Эмиль Лотяну), "Назначение" (реж. Сергей Колосов), киноальманах "Выбор" (реж. Николай Бурляев), "Было у отца три сына" (реж. Геннадий Иванов), "Время и семья Конвей" (реж. Владимир Басов).
 
КультураРоссияРСФСРСергей Бондарчук (актер)Новости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала