https://ria.ru/20240906/peterburg-1971103072.html

В Петербурге электричка столкнулась с грузовиком

В Петербурге электричка столкнулась с грузовиком - РИА Новости, 06.09.2024

В Петербурге электричка столкнулась с грузовиком

В Петербурге грузовик въехал в электричку, идет проверка, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T16:29

2024-09-06T16:29

2024-09-06T20:20

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

россия

октябрьская железная дорога (ожд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. В Петербурге грузовик въехал в электричку, идет проверка, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале."Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте <...> проводится доследственная проверка по факту столкновения днем, 6 сентября, электрички и грузового автомобиля", — говорится в заявлении.Как рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД), инцидент произошел на перегоне Броневая — Санкт-Петербург-Балтийский. Водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом № 6342 Гатчина-Балтийская — Балтийский вокзал. При этом горел запрещающий сигнал светофора, а переездная сигнализация работала исправно."Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. Пострадавших среди пассажиров и членов локомотивной бригады нет", — указали в ОЖД.Водителя КамАЗа доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, сообщили в городском комитете по здравоохранению.Чуть позже там уточнили, что одному из пассажиров электрички также потребовалась медпомощь.

https://ria.ru/20240904/elektrichka-1970627923.html

https://ria.ru/20240729/konflikt-1962790779.html

санкт-петербург

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Момент столкновения электрички с грузовиком в Петербурге Видео столкновения электрички с грузовиком в Петербурге опубликовала прокуратура. Водителю большегруза и одному пассажиру после ДТП понадобилась медпомощь. 2024-09-06T16:29 true PT0M28S

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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия, октябрьская железная дорога (ожд)