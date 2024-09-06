https://ria.ru/20240906/peterburg-1971103072.html
В Петербурге электричка столкнулась с грузовиком
В Петербурге электричка столкнулась с грузовиком - РИА Новости, 06.09.2024
В Петербурге электричка столкнулась с грузовиком
В Петербурге грузовик въехал в электричку, идет проверка, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:29
2024-09-06T16:29
2024-09-06T20:20
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. В Петербурге грузовик въехал в электричку, идет проверка, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале."Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте <...> проводится доследственная проверка по факту столкновения днем, 6 сентября, электрички и грузового автомобиля", — говорится в заявлении.Как рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД), инцидент произошел на перегоне Броневая — Санкт-Петербург-Балтийский. Водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом № 6342 Гатчина-Балтийская — Балтийский вокзал. При этом горел запрещающий сигнал светофора, а переездная сигнализация работала исправно."Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. Пострадавших среди пассажиров и членов локомотивной бригады нет", — указали в ОЖД.Водителя КамАЗа доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, сообщили в городском комитете по здравоохранению.Чуть позже там уточнили, что одному из пассажиров электрички также потребовалась медпомощь.
https://ria.ru/20240904/elektrichka-1970627923.html
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Момент столкновения электрички с грузовиком в Петербурге
Видео столкновения электрички с грузовиком в Петербурге опубликовала прокуратура. Водителю большегруза и одному пассажиру после ДТП понадобилась медпомощь.
2024-09-06T16:29
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия, октябрьская железная дорога (ожд)
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Октябрьская железная дорога (ОЖД)
В Петербурге электричка столкнулась с грузовиком
СК РФ заявил о проверке после столкновения грузовика с электричкой в Петербурге