https://ria.ru/20240906/peterburg--1971168209.html
Александр Новак назвал Петербург лидером по социальной догазификации
Александр Новак назвал Петербург лидером по социальной догазификации - РИА Новости, 06.09.2024
Александр Новак назвал Петербург лидером по социальной догазификации
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил заместителю председателя правительства РФ Александру Новаку о выполнении работ по социальной догазификации... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T19:31
2024-09-06T19:31
2024-09-06T19:31
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил заместителю председателя правительства РФ Александру Новаку о выполнении работ по социальной догазификации города, сообщила пресс-служба администрации губернатора. Беседа состоялась в рамках рабочего визита на площадку "Новоорловская" Особой экономической зоны "Санкт‑Петербург". "Город выполняет все поручения президента, а также обязательства в рамках национальных проектов России. Ускорение газификации регионов, о которых говорил глава государства, - важнейший проект для Петербурга и всей нашей агломерации. Продолжается обновление нашего автобусного парка, где используется газомоторное топливо. Развивается сеть газовых автозаправочных станций. В 2023 году мы стали пилотным регионом по развитию инфраструктуры для зарядки электромобилей", - рассказал Беглов. Зампредседателя правительства РФ назвал Северную столицу "лидером по социальной догазификации". "Санкт‑Петербург на сегодняшний день - лидер по социальной догазификации. Поставленные задачи выполнены досрочно. Для жителей это очень важно с точки зрения обеспечения дешевой и экологичной энергией. То же касается и развития транспорта на газомоторном и электрическом топливе. В этом направлении в городе сегодня идет большая работа, и жители Петербурга это ощущают. Снижаются выбросы в атмосферу загрязняющих веществ", - отметил Новак, слова которого приводятся в сообщении. В ходе встречи также обсуждались вопросы развития экономики Петербурга, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест.
https://ria.ru/20240905/peterburg-1970909893.html
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санкт-петербург, россия, александр новак, александр беглов
Санкт-Петербург, Россия, Александр Новак, Александр Беглов
Александр Новак назвал Петербург лидером по социальной догазификации
Александр Новак назвал Петербург лидером по социальной догазификации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил заместителю председателя правительства РФ Александру Новаку о выполнении работ по социальной догазификации города, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
Беседа состоялась в рамках рабочего визита на площадку "Новоорловская" Особой экономической зоны "Санкт‑Петербург".
"Город выполняет все поручения президента, а также обязательства в рамках национальных проектов России. Ускорение газификации регионов, о которых говорил глава государства, - важнейший проект для Петербурга и всей нашей агломерации. Продолжается обновление нашего автобусного парка, где используется газомоторное топливо. Развивается сеть газовых автозаправочных станций. В 2023 году мы стали пилотным регионом по развитию инфраструктуры для зарядки электромобилей", - рассказал Беглов.
Зампредседателя правительства РФ назвал Северную столицу "лидером по социальной догазификации".
"Санкт‑Петербург на сегодняшний день - лидер по социальной догазификации. Поставленные задачи выполнены досрочно. Для жителей это очень важно с точки зрения обеспечения дешевой и экологичной энергией. То же касается и развития транспорта на газомоторном и электрическом топливе. В этом направлении в городе сегодня идет большая работа, и жители Петербурга это ощущают. Снижаются выбросы в атмосферу загрязняющих веществ", - отметил Новак, слова которого приводятся в сообщении.
В ходе встречи также обсуждались вопросы развития экономики Петербурга, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест.