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Путин считает развитие науки и образования приоритетным, заявил Песков - РИА Новости, 06.09.2024
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Наука
 
19:48 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/peskov-1971173177.html
Путин считает развитие науки и образования приоритетным, заявил Песков
Путин считает развитие науки и образования приоритетным, заявил Песков - РИА Новости, 06.09.2024
Путин считает развитие науки и образования приоритетным, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин считает развитие науки и образования приоритетным, в этом направлении делается немало, благодаря чему за последнее десятилетие... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T19:48
2024-09-06T19:48
наука
россия
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает развитие науки и образования приоритетным, в этом направлении делается немало, благодаря чему за последнее десятилетие престиж науки в стране вырос, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В наше время, когда мы стоим на пороге технологического прорыва, технологический и научный уклад в течение очень короткого времени будет меняться... И в этой связи президент Путин, конечно, считает это приоритетным направлением", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что развитие науки и образования в РФ видно "невооруженным глазом", подчеркнув, что усилия прикладываются "экстраординарные". "Мы видим, как буквально за последнее десятилетие вырос престиж науки, престиж ученых. Мы видим ученых молодых, которые выбирают возвращение обратно в нашу страну", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240906/peskov-1971144556.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, общество
Наука, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Общество
Путин считает развитие науки и образования приоритетным, заявил Песков

Песков: Путин считает развитие науки и образования приоритетным, делается много

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает развитие науки и образования приоритетным, в этом направлении делается немало, благодаря чему за последнее десятилетие престиж науки в стране вырос, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В наше время, когда мы стоим на пороге технологического прорыва, технологический и научный уклад в течение очень короткого времени будет меняться... И в этой связи президент Путин, конечно, считает это приоритетным направлением", - сказал Песков журналистам.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
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Вчера, 18:22
Он отметил, что развитие науки и образования в РФ видно "невооруженным глазом", подчеркнув, что усилия прикладываются "экстраординарные".
"Мы видим, как буквально за последнее десятилетие вырос престиж науки, престиж ученых. Мы видим ученых молодых, которые выбирают возвращение обратно в нашу страну", - сказал Песков.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
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НаукаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
 
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