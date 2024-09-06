https://ria.ru/20240906/peskov-1971173177.html

Путин считает развитие науки и образования приоритетным, заявил Песков

Путин считает развитие науки и образования приоритетным, заявил Песков - РИА Новости, 06.09.2024

Путин считает развитие науки и образования приоритетным, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин считает развитие науки и образования приоритетным, в этом направлении делается немало, благодаря чему за последнее десятилетие... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T19:48

2024-09-06T19:48

2024-09-06T19:48

наука

россия

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает развитие науки и образования приоритетным, в этом направлении делается немало, благодаря чему за последнее десятилетие престиж науки в стране вырос, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В наше время, когда мы стоим на пороге технологического прорыва, технологический и научный уклад в течение очень короткого времени будет меняться... И в этой связи президент Путин, конечно, считает это приоритетным направлением", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что развитие науки и образования в РФ видно "невооруженным глазом", подчеркнув, что усилия прикладываются "экстраординарные". "Мы видим, как буквально за последнее десятилетие вырос престиж науки, престиж ученых. Мы видим ученых молодых, которые выбирают возвращение обратно в нашу страну", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240906/peskov-1971144556.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин, общество