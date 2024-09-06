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Наука в России становится популярной, заявил Песков - РИА Новости, 06.09.2024
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Наука
 
18:07 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/peskov-1971140243.html
Наука в России становится популярной, заявил Песков
Наука в России становится популярной, заявил Песков - РИА Новости, 06.09.2024
Наука в России становится популярной, заявил Песков
Наука в России становится всё более популярной, российским ученым быть модно и высокооплачиваемо, в стране появляется всё больше молодых научных деятелей,... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T18:07
2024-09-06T18:07
наука
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Наука в России становится всё более популярной, российским ученым быть модно и высокооплачиваемо, в стране появляется всё больше молодых научных деятелей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Она (наука - ред.) становится, наверное, у нас в стране всё более популярной. Модно, высокооплачиваемо быть российским ученым. И отрадно, что всё больше и больше у нас молодых ученых. И если будет динамика постоянной, то, значит, и толика наших прений пригодилась для того, чтобы это происходило", - сказал Песков на заседании оргкомитета X Всероссийской премии "За верность науке". Представитель Кремля отметил, что предстоит много лет активной работы в этом направлении. "До 2032 года по поручению президента мы с вами будем жить и работать в рамках десятилетия науки и технологий. Это требует от нас, наверное, много креативных подходов и идей с тем, чтобы популяризировать нашу науку", - добавил он, обращаясь к участникам заседания.
https://ria.ru/20240906/peskov-1971138441.html
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россия, дмитрий песков, общество
Наука, Россия, Дмитрий Песков, Общество
Наука в России становится популярной, заявил Песков

Песков: наука в РФ становится все более популярной, российским ученым быть модно

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Наука в России становится всё более популярной, российским ученым быть модно и высокооплачиваемо, в стране появляется всё больше молодых научных деятелей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Она (наука - ред.) становится, наверное, у нас в стране всё более популярной. Модно, высокооплачиваемо быть российским ученым. И отрадно, что всё больше и больше у нас молодых ученых. И если будет динамика постоянной, то, значит, и толика наших прений пригодилась для того, чтобы это происходило", - сказал Песков на заседании оргкомитета X Всероссийской премии "За верность науке".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Россия должна удержать место в мировой научной кооперации, заявил Песков
Вчера, 17:59
Представитель Кремля отметил, что предстоит много лет активной работы в этом направлении.
"До 2032 года по поручению президента мы с вами будем жить и работать в рамках десятилетия науки и технологий. Это требует от нас, наверное, много креативных подходов и идей с тем, чтобы популяризировать нашу науку", - добавил он, обращаясь к участникам заседания.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
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