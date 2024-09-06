https://ria.ru/20240906/peskov-1971140243.html

Наука в России становится популярной, заявил Песков

Наука в России становится популярной, заявил Песков - РИА Новости, 06.09.2024

Наука в России становится популярной, заявил Песков

Наука в России становится всё более популярной, российским ученым быть модно и высокооплачиваемо, в стране появляется всё больше молодых научных деятелей,... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T18:07

2024-09-06T18:07

2024-09-06T18:07

наука

россия

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Наука в России становится всё более популярной, российским ученым быть модно и высокооплачиваемо, в стране появляется всё больше молодых научных деятелей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Она (наука - ред.) становится, наверное, у нас в стране всё более популярной. Модно, высокооплачиваемо быть российским ученым. И отрадно, что всё больше и больше у нас молодых ученых. И если будет динамика постоянной, то, значит, и толика наших прений пригодилась для того, чтобы это происходило", - сказал Песков на заседании оргкомитета X Всероссийской премии "За верность науке". Представитель Кремля отметил, что предстоит много лет активной работы в этом направлении. "До 2032 года по поручению президента мы с вами будем жить и работать в рамках десятилетия науки и технологий. Это требует от нас, наверное, много креативных подходов и идей с тем, чтобы популяризировать нашу науку", - добавил он, обращаясь к участникам заседания.

https://ria.ru/20240906/peskov-1971138441.html

https://ria.ru/20240620/putin-1954262374.html

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россия, дмитрий песков, общество