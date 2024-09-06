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Песков назвал заявления о вмешательстве России в выборы в США чушью - РИА Новости, 06.09.2024
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17:33 06.09.2024 (обновлено: 17:46 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/peskov-1971130094.html
Песков назвал заявления о вмешательстве России в выборы в США чушью
Песков назвал заявления о вмешательстве России в выборы в США чушью - РИА Новости, 06.09.2024
Песков назвал заявления о вмешательстве России в выборы в США чушью
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения США в якобы вмешательстве РФ в выборы чушью и заявил, что Москва не вмешивается в них. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T17:33
2024-09-06T17:46
политика
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения США в якобы вмешательстве РФ в выборы чушью и заявил, что Москва не вмешивается в них."Это не первый раз, когда Россию обвиняют во вмешательстве в американские выборы. Конечно, это чушь. Мы не вмешиваемся", - заявил Песков, отвечая на вопросы газеты Washington Post.Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".Наряду с этим, власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
https://radiosputnik.ru/20240905/vybory-1970770694.html
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политика, россия, сша, москва
Политика, Россия, США, Москва
Песков назвал заявления о вмешательстве России в выборы в США чушью

Песков заявил, что Россия не вмешивается в выборы в США

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения США в якобы вмешательстве РФ в выборы чушью и заявил, что Москва не вмешивается в них.
"Это не первый раз, когда Россию обвиняют во вмешательстве в американские выборы. Конечно, это чушь. Мы не вмешиваемся", - заявил Песков, отвечая на вопросы газеты Washington Post.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
США планируют обвинить RT во вмешательстве в выборы, пишут СМИ
5 сентября, 11:29
Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Наряду с этим, власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
Вид на Манхэттен в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Консервативная аудитория в США перестала доверять ведущим СМИ, пишет WP
Вчера, 17:12
 
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