https://ria.ru/20240906/peskov-1971130094.html

Песков назвал заявления о вмешательстве России в выборы в США чушью

Песков назвал заявления о вмешательстве России в выборы в США чушью - РИА Новости, 06.09.2024

Песков назвал заявления о вмешательстве России в выборы в США чушью

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения США в якобы вмешательстве РФ в выборы чушью и заявил, что Москва не вмешивается в них. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T17:33

2024-09-06T17:33

2024-09-06T17:46

политика

россия

сша

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_dc06bde45a94f916f077fd21b5eb7771.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения США в якобы вмешательстве РФ в выборы чушью и заявил, что Москва не вмешивается в них."Это не первый раз, когда Россию обвиняют во вмешательстве в американские выборы. Конечно, это чушь. Мы не вмешиваемся", - заявил Песков, отвечая на вопросы газеты Washington Post.Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".Наряду с этим, власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).

https://radiosputnik.ru/20240905/vybory-1970770694.html

https://ria.ru/20240906/auditoriya--1971118191.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, сша, москва