https://ria.ru/20240906/peskov-1971038634.html

Россия в условиях давления США действует в своих интересах, заявил Песков

Россия в условиях давления США действует в своих интересах, заявил Песков - РИА Новости, 06.09.2024

Россия в условиях давления США действует в своих интересах, заявил Песков

Россия действует исходя из своих интересов, с учетом неприкрытого давления со стороны США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T13:33

2024-09-06T13:33

2024-09-06T13:33

россия

сша

дмитрий песков

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Россия действует исходя из своих интересов, с учетом неприкрытого давления со стороны США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что Вашингтон продолжает попытки оказывать давление на Россию, ее граждан и СМИ. "Вашингтон не допускает даже возможности, чтобы подача с нашего угла была кому-то доступна. Это не что иное, как неприкрытое давление, попытка подавлять Российскую Федерацию, продолжать эту линию. Такую линию мы решительно осуждаем, она является неприемлемой. Мы отдаем себе отчет, в какой реальности мы существуем и действуем в соответствии с нашими интересами", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240906/smi-1971037719.html

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2024

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россия, сша, дмитрий песков, в мире, санкции в отношении россии