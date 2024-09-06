https://ria.ru/20240906/peskov-1971037842.html

Американские дела не стоят в повестке Путина, заявил Песков

Американские дела не стоят в повестке Путина, заявил Песков - РИА Новости, 06.09.2024

Американские дела не стоят в повестке Путина, заявил Песков

Американские дела не могут быть и не являются заботой, которая стоит в верхних строчках повестки президента РФ Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T13:29

2024-09-06T13:29

2024-09-06T13:29

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Американские дела не могут быть и не являются заботой, которая стоит в верхних строчках повестки президента РФ Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме Путин заявил, что Россия будет поддерживать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис, как рекомендовал нынешний президент Джо Байден. "Безусловно, американские дела не могут быть и не являются заботой, которая находится в верхних строчках (рабочей - ред.) повестки дня президента. Все-таки, для него главное - это наша страна, наши люди, наши граждане и забота о них", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, кому из кандидатов президент отдает предпочтение на президентских выборах США. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

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сша, россия, владимир путин, дмитрий песков, выборы президента сша — 2024, в мире