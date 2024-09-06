https://ria.ru/20240906/peskov-1971036518.html

Вашингтон продолжает оказывать давление на Россию, заявил Песков

Вашингтон продолжает оказывать давление на Россию, заявил Песков - РИА Новости, 06.09.2024

Вашингтон продолжает оказывать давление на Россию, заявил Песков

Вашингтон продолжает попытки оказывать давление на Россию, жителей РФ и средства массовой информации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T13:26

2024-09-06T13:26

2024-09-06T17:12

вашингтон (штат)

дмитрий песков

маргарита симоньян

россия

сша

дмитрий саймс

санкции сша против "россии сегодня" и rt

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Вашингтон продолжает попытки оказывать давление на Россию, жителей РФ и средства массовой информации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вашингтон продолжает попытки оказывать давление на Россию, на граждан России. И продолжает оказывать давление даже на российские средства массовой информации, которые занимаются информированием как граждан внутри нашей страны, так и мирового общественного мнения о том, что происходит, с нашего угла", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о целой волне санкций, которые ввели в последние пару дней в отношении россиян и граждан, которые связаны с Россией.Ранее правительство США предъявило обвинения политологу Дмитрию Саймсу и его супруге Анастасии в нарушении законодательства о санкциях. Также США ввели санкции в отношении двух индийских компаний, обвинив их в связи с проектом "Арктик СПГ-2"США в среду ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. Симоньян позднее заявила о "приступе паранойи" у западных СМИ, добавив, что блогеры, которых, по утверждению властей США, якобы нанимал RT, "всё отрицают, а что им еще делать".

https://ria.ru/20240906/peskov-1971037842.html

https://ria.ru/20240906/kreml-1971038313.html

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вашингтон (штат), дмитрий песков, маргарита симоньян, россия, сша, дмитрий саймс, санкции сша против "россии сегодня" и rt