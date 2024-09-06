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Вашингтон продолжает оказывать давление на Россию, заявил Песков - РИА Новости, 06.09.2024
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13:26 06.09.2024 (обновлено: 17:12 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/peskov-1971036518.html
Вашингтон продолжает оказывать давление на Россию, заявил Песков
Вашингтон продолжает оказывать давление на Россию, заявил Песков - РИА Новости, 06.09.2024
Вашингтон продолжает оказывать давление на Россию, заявил Песков
Вашингтон продолжает попытки оказывать давление на Россию, жителей РФ и средства массовой информации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T13:26
2024-09-06T17:12
вашингтон (штат)
дмитрий песков
маргарита симоньян
россия
сша
дмитрий саймс
санкции сша против "россии сегодня" и rt
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Вашингтон продолжает попытки оказывать давление на Россию, жителей РФ и средства массовой информации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вашингтон продолжает попытки оказывать давление на Россию, на граждан России. И продолжает оказывать давление даже на российские средства массовой информации, которые занимаются информированием как граждан внутри нашей страны, так и мирового общественного мнения о том, что происходит, с нашего угла", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о целой волне санкций, которые ввели в последние пару дней в отношении россиян и граждан, которые связаны с Россией.Ранее правительство США предъявило обвинения политологу Дмитрию Саймсу и его супруге Анастасии в нарушении законодательства о санкциях. Также США ввели санкции в отношении двух индийских компаний, обвинив их в связи с проектом "Арктик СПГ-2"США в среду ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. Симоньян позднее заявила о "приступе паранойи" у западных СМИ, добавив, что блогеры, которых, по утверждению властей США, якобы нанимал RT, "всё отрицают, а что им еще делать".
https://ria.ru/20240906/peskov-1971037842.html
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вашингтон (штат), дмитрий песков, маргарита симоньян, россия, сша, дмитрий саймс, санкции сша против "россии сегодня" и rt
Вашингтон (штат), Дмитрий Песков, Маргарита Симоньян, Россия, США, Дмитрий Саймс, Санкции США против "России сегодня" и RT
Вашингтон продолжает оказывать давление на Россию, заявил Песков

Песков: Вашингтон продолжает оказывать давление на Россию, россиян и СМИ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Вашингтон продолжает попытки оказывать давление на Россию, жителей РФ и средства массовой информации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вашингтон продолжает попытки оказывать давление на Россию, на граждан России. И продолжает оказывать давление даже на российские средства массовой информации, которые занимаются информированием как граждан внутри нашей страны, так и мирового общественного мнения о том, что происходит, с нашего угла", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о целой волне санкций, которые ввели в последние пару дней в отношении россиян и граждан, которые связаны с Россией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Американские дела не стоят в повестке Путина, заявил Песков
Вчера, 13:29
Ранее правительство США предъявило обвинения политологу Дмитрию Саймсу и его супруге Анастасии в нарушении законодательства о санкциях. Также США ввели санкции в отношении двух индийских компаний, обвинив их в связи с проектом "Арктик СПГ-2"
США в среду ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. Симоньян позднее заявила о "приступе паранойи" у западных СМИ, добавив, что блогеры, которых, по утверждению властей США, якобы нанимал RT, "всё отрицают, а что им еще делать".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Песков прокомментировал призыв Тайваня отобрать земли России в пользу Китая
Вчера, 13:33
 
Вашингтон (штат)Дмитрий ПесковМаргарита СимоньянРоссияСШАДмитрий СаймсСанкции США против "России сегодня" и RT
 
 
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