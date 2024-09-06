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Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, заявил Остин
Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, заявил Остин - РИА Новости, 06.09.2024
Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, заявил Остин
США считают, что конфликт на Украине в конце концов завершится за столом переговоров, однако когда конкретно это случится, судить сложно, заявил в пятницу глава РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T17:51
2024-09-06T17:51
2024-09-06T17:55
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германия
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. США считают, что конфликт на Украине в конце концов завершится за столом переговоров, однако когда конкретно это случится, судить сложно, заявил в пятницу глава Пентагона Ллойд Остин."В конце концов данный конфликт будет урегулирован за столом переговоров, однако когда конкретно наступит данный момент, предсказывать тяжело", - сказал Остин на пресс-конференции по итогам заседания международной контактной группы помощи Украине на авиабазе Рамштайн в Германии.
https://ria.ru/20240906/ukraina-1970868752.html
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в мире, украина, министерство обороны сша, сша, германия, ллойд остин
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Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, заявил Остин
Остин: конфликт на Украине завершится за столом переговоров, США не знают когда