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Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, заявил Остин - РИА Новости, 06.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:51 06.09.2024 (обновлено: 17:55 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/peregovory-1971136611.html
Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, заявил Остин
Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, заявил Остин - РИА Новости, 06.09.2024
Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, заявил Остин
США считают, что конфликт на Украине в конце концов завершится за столом переговоров, однако когда конкретно это случится, судить сложно, заявил в пятницу глава РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T17:51
2024-09-06T17:55
в мире
украина
министерство обороны сша
сша
специальная военная операция на украине
германия
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. США считают, что конфликт на Украине в конце концов завершится за столом переговоров, однако когда конкретно это случится, судить сложно, заявил в пятницу глава Пентагона Ллойд Остин."В конце концов данный конфликт будет урегулирован за столом переговоров, однако когда конкретно наступит данный момент, предсказывать тяжело", - сказал Остин на пресс-конференции по итогам заседания международной контактной группы помощи Украине на авиабазе Рамштайн в Германии.
https://ria.ru/20240906/ukraina-1970868752.html
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в мире, украина, министерство обороны сша, сша, германия, ллойд остин
В мире, Украина, Министерство обороны США, США, Специальная военная операция на Украине, Германия, Ллойд Остин
Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, заявил Остин

Остин: конфликт на Украине завершится за столом переговоров, США не знают когда

© AP Photo / Alex BrandonЛлойд Остин
Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Ллойд Остин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. США считают, что конфликт на Украине в конце концов завершится за столом переговоров, однако когда конкретно это случится, судить сложно, заявил в пятницу глава Пентагона Ллойд Остин.
"В конце концов данный конфликт будет урегулирован за столом переговоров, однако когда конкретно наступит данный момент, предсказывать тяжело", - сказал Остин на пресс-конференции по итогам заседания международной контактной группы помощи Украине на авиабазе Рамштайн в Германии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМинистерство обороны СШАСШАГерманияЛлойд Остин
 
 
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