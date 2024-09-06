https://ria.ru/20240906/peregovory-1971136611.html

Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, заявил Остин

Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, заявил Остин - РИА Новости, 06.09.2024

Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, заявил Остин

США считают, что конфликт на Украине в конце концов завершится за столом переговоров, однако когда конкретно это случится, судить сложно, заявил в пятницу глава РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T17:51

2024-09-06T17:51

2024-09-06T17:55

в мире

украина

министерство обороны сша

сша

специальная военная операция на украине

германия

ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. США считают, что конфликт на Украине в конце концов завершится за столом переговоров, однако когда конкретно это случится, судить сложно, заявил в пятницу глава Пентагона Ллойд Остин."В конце концов данный конфликт будет урегулирован за столом переговоров, однако когда конкретно наступит данный момент, предсказывать тяжело", - сказал Остин на пресс-конференции по итогам заседания международной контактной группы помощи Украине на авиабазе Рамштайн в Германии.

https://ria.ru/20240906/ukraina-1970868752.html

украина

сша

германия

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в мире, украина, министерство обороны сша, сша, германия, ллойд остин