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Пашинян представит Армению на саммите БРИКС - РИА Новости, 06.09.2024
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14:32 06.09.2024 (обновлено: 15:42 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/pashinyan-1971056410.html
Пашинян представит Армению на саммите БРИКС
Пашинян представит Армению на саммите БРИКС - РИА Новости, 06.09.2024
Пашинян представит Армению на саммите БРИКС
Армению в саммите БРИКС в Казани представит премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщил глава парламентской комиссии по внешним связям Саркис Ханданян... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T14:32
2024-09-06T15:42
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ЕРЕВАН, 6 сен - РИА Новости. Армению в саммите БРИКС в Казани представит премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщил глава парламентской комиссии по внешним связям Саркис Ханданян онлайн-изданию factor.am. "Армения примет участие в саммите БРИКС на уровне премьер-министра Никола Пашиняна", - заявил депутат. При этом он добавил, что не может сказать, в каком статусе страна примет участие в саммите, подчеркнув, что вступать в организацию республика не собирается. Пресс-служба правительства Армении пока не подтвердила участие Пашиняна в саммите. В четверг замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян заявил о намерении армянской стороны участвовать в саммите БРИКС в Казани 22-24 октября. Формат участия Еревана в этой встрече он не уточнил.
https://ria.ru/20240905/armeniya-1970881022.html
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В мире, Армения, Казань, Никол Пашинян, БРИКС, Саммит БРИКС, Россия
Пашинян представит Армению на саммите БРИКС

Парламентарий Ханданян: Армению на саммите БРИКС в Казани представит Пашинян

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 6 сен - РИА Новости. Армению в саммите БРИКС в Казани представит премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщил глава парламентской комиссии по внешним связям Саркис Ханданян онлайн-изданию factor.am.
"Армения примет участие в саммите БРИКС на уровне премьер-министра Никола Пашиняна", - заявил депутат.
При этом он добавил, что не может сказать, в каком статусе страна примет участие в саммите, подчеркнув, что вступать в организацию республика не собирается.
Пресс-служба правительства Армении пока не подтвердила участие Пашиняна в саммите.
В четверг замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян заявил о намерении армянской стороны участвовать в саммите БРИКС в Казани 22-24 октября. Формат участия Еревана в этой встрече он не уточнил.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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