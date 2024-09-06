https://ria.ru/20240906/pashinyan-1971056410.html

Пашинян представит Армению на саммите БРИКС

Пашинян представит Армению на саммите БРИКС - РИА Новости, 06.09.2024

Пашинян представит Армению на саммите БРИКС

Армению в саммите БРИКС в Казани представит премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщил глава парламентской комиссии по внешним связям Саркис Ханданян... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T14:32

2024-09-06T14:32

2024-09-06T15:42

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ЕРЕВАН, 6 сен - РИА Новости. Армению в саммите БРИКС в Казани представит премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщил глава парламентской комиссии по внешним связям Саркис Ханданян онлайн-изданию factor.am. "Армения примет участие в саммите БРИКС на уровне премьер-министра Никола Пашиняна", - заявил депутат. При этом он добавил, что не может сказать, в каком статусе страна примет участие в саммите, подчеркнув, что вступать в организацию республика не собирается. Пресс-служба правительства Армении пока не подтвердила участие Пашиняна в саммите. В четверг замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян заявил о намерении армянской стороны участвовать в саммите БРИКС в Казани 22-24 октября. Формат участия Еревана в этой встрече он не уточнил.

https://ria.ru/20240905/armeniya-1970881022.html

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