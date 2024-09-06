https://ria.ru/20240906/otpusk-1970961053.html

Опрос показал, сколько россиян хотели бы провести отпуск на Дальнем Востоке

Опрос показал, сколько россиян хотели бы провести отпуск на Дальнем Востоке - РИА Новости, 06.09.2024

Опрос показал, сколько россиян хотели бы провести отпуск на Дальнем Востоке

Провести отпуск на Дальнем Востоке хотели бы 62% россиян, говорится в исследовании ВТБ, которое есть у РИА Новости. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T07:43

2024-09-06T07:43

2024-09-06T07:43

общество

дальний восток

россия

северо-кавказский федеральный округ

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Провести отпуск на Дальнем Востоке хотели бы 62% россиян, говорится в исследовании ВТБ, которое есть у РИА Новости. ВТБ провел исследование в формате онлайн-опроса к ВЭФ-2024. В нем приняли участие 1500 человек от 18 до 65 лет из городов России с численностью населения от 100 тысяч человек. "53% россиян никогда не были на Дальнем Востоке, но хотели бы поехать, еще 9% уже отдыхали в этом регионе и с удовольствием посетили бы его еще раз. 25% респондентов не хотели бы провести отпуск на Дальнем Востоке, а 13% затруднились ответить на этот вопрос", — выяснили аналитики. Дальний Восток привлекает большую часть опрошенных разнообразием ландшафтов (54%) и уникальными экосистемами (41%). Богатые ресурсы для рыбалки и охоты назвали главной причиной выбора этого направления для отпуска 34% участников исследования; лечение с использованием природных ресурсов — 30%; спортивные и культурные мероприятия — 9%. На вопрос о готовности переехать на Дальний Восток однозначно положительно ответили 6% опрошенных, 51% участников рассмотрели бы переезд при определенных условиях, а 40% не готовы к столь решительному шагу. Среди готовых к переезду участников исследования 57% считают принципиальным вопросом возможность смены головного офиса работодателя. Только 14% не поехали бы за своей компанией на Дальний Восток, а 29% затруднились с ответом. Большая часть тех, кто однозначно хотел бы обосноваться на Дальнем Востоке, проживает в Северо-Кавказском федеральном округе (12%), а тех, кто не согласится ни при каких условиях — в Москве и Московской области (49%). Главным мотивом для переезда на Дальний Восток 70% участников опроса назвали получение работы с высокой зарплатой. Наличие средств для комфортного проживания в числе условий переезда указали 53% респондентов, собственное жилье на Дальнем Востоке — 43%, стартовый капитал для открытия бизнеса — 21%, а снятие визового режима с соседями и доступные билеты в другие города — 16% и 23% соответственно. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/putin-1970559979.html

https://ria.ru/20240904/putin-1970546713.html

https://ria.ru/20240905/turizm-1970883128.html

дальний восток

россия

северо-кавказский федеральный округ

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общество, дальний восток, россия, северо-кавказский федеральный округ, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)