Опрос показал, сколько россиян хотели бы провести отпуск на Дальнем Востоке
Опрос: более 60 процентов россиян хотели бы провести отпуск на Дальнем Востоке
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВид на Вилючинский вулкан из Авачинского залива
Вид на Вилючинский вулкан из Авачинского залива. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Провести отпуск на Дальнем Востоке хотели бы 62% россиян, говорится в исследовании ВТБ, которое есть у РИА Новости.
ВТБ провел исследование в формате онлайн-опроса к ВЭФ-2024. В нем приняли участие 1500 человек от 18 до 65 лет из городов России с численностью населения от 100 тысяч человек. "53% россиян никогда не были на Дальнем Востоке, но хотели бы поехать, еще 9% уже отдыхали в этом регионе и с удовольствием посетили бы его еще раз. 25% респондентов не хотели бы провести отпуск на Дальнем Востоке, а 13% затруднились ответить на этот вопрос", — выяснили аналитики.
Дальний Восток привлекает большую часть опрошенных разнообразием ландшафтов (54%) и уникальными экосистемами (41%). Богатые ресурсы для рыбалки и охоты назвали главной причиной выбора этого направления для отпуска 34% участников исследования; лечение с использованием природных ресурсов — 30%; спортивные и культурные мероприятия — 9%.
На вопрос о готовности переехать на Дальний Восток однозначно положительно ответили 6% опрошенных, 51% участников рассмотрели бы переезд при определенных условиях, а 40% не готовы к столь решительному шагу.
Среди готовых к переезду участников исследования 57% считают принципиальным вопросом возможность смены головного офиса работодателя. Только 14% не поехали бы за своей компанией на Дальний Восток, а 29% затруднились с ответом. Большая часть тех, кто однозначно хотел бы обосноваться на Дальнем Востоке, проживает в Северо-Кавказском федеральном округе (12%), а тех, кто не согласится ни при каких условиях — в Москве и Московской области (49%).
Главным мотивом для переезда на Дальний Восток 70% участников опроса назвали получение работы с высокой зарплатой. Наличие средств для комфортного проживания в числе условий переезда указали 53% респондентов, собственное жилье на Дальнем Востоке — 43%, стартовый капитал для открытия бизнеса — 21%, а снятие визового режима с соседями и доступные билеты в другие города — 16% и 23% соответственно.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.