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Опрос показал, сколько россиян хотели бы провести отпуск на Дальнем Востоке - РИА Новости, 06.09.2024
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07:43 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/otpusk-1970961053.html
Опрос показал, сколько россиян хотели бы провести отпуск на Дальнем Востоке
Опрос показал, сколько россиян хотели бы провести отпуск на Дальнем Востоке - РИА Новости, 06.09.2024
Опрос показал, сколько россиян хотели бы провести отпуск на Дальнем Востоке
Провести отпуск на Дальнем Востоке хотели бы 62% россиян, говорится в исследовании ВТБ, которое есть у РИА Новости. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T07:43
2024-09-06T07:43
общество
дальний восток
россия
северо-кавказский федеральный округ
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Провести отпуск на Дальнем Востоке хотели бы 62% россиян, говорится в исследовании ВТБ, которое есть у РИА Новости. ВТБ провел исследование в формате онлайн-опроса к ВЭФ-2024. В нем приняли участие 1500 человек от 18 до 65 лет из городов России с численностью населения от 100 тысяч человек. "53% россиян никогда не были на Дальнем Востоке, но хотели бы поехать, еще 9% уже отдыхали в этом регионе и с удовольствием посетили бы его еще раз. 25% респондентов не хотели бы провести отпуск на Дальнем Востоке, а 13% затруднились ответить на этот вопрос", — выяснили аналитики. Дальний Восток привлекает большую часть опрошенных разнообразием ландшафтов (54%) и уникальными экосистемами (41%). Богатые ресурсы для рыбалки и охоты назвали главной причиной выбора этого направления для отпуска 34% участников исследования; лечение с использованием природных ресурсов — 30%; спортивные и культурные мероприятия — 9%. На вопрос о готовности переехать на Дальний Восток однозначно положительно ответили 6% опрошенных, 51% участников рассмотрели бы переезд при определенных условиях, а 40% не готовы к столь решительному шагу. Среди готовых к переезду участников исследования 57% считают принципиальным вопросом возможность смены головного офиса работодателя. Только 14% не поехали бы за своей компанией на Дальний Восток, а 29% затруднились с ответом. Большая часть тех, кто однозначно хотел бы обосноваться на Дальнем Востоке, проживает в Северо-Кавказском федеральном округе (12%), а тех, кто не согласится ни при каких условиях — в Москве и Московской области (49%). Главным мотивом для переезда на Дальний Восток 70% участников опроса назвали получение работы с высокой зарплатой. Наличие средств для комфортного проживания в числе условий переезда указали 53% респондентов, собственное жилье на Дальнем Востоке — 43%, стартовый капитал для открытия бизнеса — 21%, а снятие визового режима с соседями и доступные билеты в другие города — 16% и 23% соответственно. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/putin-1970559979.html
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60
353
60
общество, дальний восток, россия, северо-кавказский федеральный округ, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Общество, Дальний Восток, Россия, Северо-Кавказский Федеральный округ, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Опрос показал, сколько россиян хотели бы провести отпуск на Дальнем Востоке

Опрос: более 60 процентов россиян хотели бы провести отпуск на Дальнем Востоке

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВид на Вилючинский вулкан из Авачинского залива
Вид на Вилючинский вулкан из Авачинского залива - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Вид на Вилючинский вулкан из Авачинского залива. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Провести отпуск на Дальнем Востоке хотели бы 62% россиян, говорится в исследовании ВТБ, которое есть у РИА Новости.
ВТБ провел исследование в формате онлайн-опроса к ВЭФ-2024. В нем приняли участие 1500 человек от 18 до 65 лет из городов России с численностью населения от 100 тысяч человек. "53% россиян никогда не были на Дальнем Востоке, но хотели бы поехать, еще 9% уже отдыхали в этом регионе и с удовольствием посетили бы его еще раз. 25% респондентов не хотели бы провести отпуск на Дальнем Востоке, а 13% затруднились ответить на этот вопрос", — выяснили аналитики.
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Дальний Восток привлекает большую часть опрошенных разнообразием ландшафтов (54%) и уникальными экосистемами (41%). Богатые ресурсы для рыбалки и охоты назвали главной причиной выбора этого направления для отпуска 34% участников исследования; лечение с использованием природных ресурсов — 30%; спортивные и культурные мероприятия — 9%.
На вопрос о готовности переехать на Дальний Восток однозначно положительно ответили 6% опрошенных, 51% участников рассмотрели бы переезд при определенных условиях, а 40% не готовы к столь решительному шагу.
Среди готовых к переезду участников исследования 57% считают принципиальным вопросом возможность смены головного офиса работодателя. Только 14% не поехали бы за своей компанией на Дальний Восток, а 29% затруднились с ответом. Большая часть тех, кто однозначно хотел бы обосноваться на Дальнем Востоке, проживает в Северо-Кавказском федеральном округе (12%), а тех, кто не согласится ни при каких условиях — в Москве и Московской области (49%).
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Главным мотивом для переезда на Дальний Восток 70% участников опроса назвали получение работы с высокой зарплатой. Наличие средств для комфортного проживания в числе условий переезда указали 53% респондентов, собственное жилье на Дальнем Востоке — 43%, стартовый капитал для открытия бизнеса — 21%, а снятие визового режима с соседями и доступные билеты в другие города — 16% и 23% соответственно.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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ОбществоДальний ВостокРоссияСеверо-Кавказский Федеральный округДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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