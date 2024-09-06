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Эксперт прокомментировал проект по снятию отпечатков при въезде в Турцию - РИА Новости, 06.09.2024
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Туризм
 
10:15 06.09.2024 (обновлено: 10:16 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/otpechatki-1970984829.html
Эксперт прокомментировал проект по снятию отпечатков при въезде в Турцию
Эксперт прокомментировал проект по снятию отпечатков при въезде в Турцию - РИА Новости, 06.09.2024
Эксперт прокомментировал проект по снятию отпечатков при въезде в Турцию
Реализация в Турции проекта по снятию отпечатков у иностранцев при въезде в страну - запоздалый шаг, это не повлияет на российских туристов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T10:15
2024-09-06T10:16
туризм
турция
россия
анкара (провинция)
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АНКАРА, 6 сен - РИА Новости. Реализация в Турции проекта по снятию отпечатков у иностранцев при въезде в страну - запоздалый шаг, это не повлияет на российских туристов, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. О том, что запуск в Турции проекта по снятию отпечатков пальцев у иностранцев не создаст проблем туристам из России, сообщала ранее РИА Новости и глава ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая. Посольство РФ, в свою очередь, заявляло, что рассчитывает на разъяснения Анкары о мерах по снятию отпечатков пальцев у лиц, въезжающих в Турцию, ожидается, что планируемые нововведения не будут касаться туристов. "Турция приютила слишком много мигрантов. Учитывая сирийскую войну, афганский кризис, а теперь еще и геноцид в Газе, не стоит забывать и о том, что климатический кризис вызывает миграцию с юга на север. Турция в этом смысле является транзитной страной. И слишком много неконтролируемых нелегальных иммигрантов укрываются в этой стране", - заявил собеседник агентства. Эксперт обратил внимание на сообщения о том, что некоторые преступники из Европы бежали в другие страны через Турцию. "Поэтому применение отпечатков пальцев в целях безопасности хотят ввести в обиход. Можно сказать, что в такой стране, как Турция, которая борется с терроризмом, это запоздалый шаг", - считает Эрчин. По его словам, данный шаг не повлияет на российских туристов. "Потому что туризм между двумя странами возник в результате очень глубоких отношений, и российские туристы незаменимы для турецкого рынка, особенно для Антальи и Аланьи", - сказал он.
https://ria.ru/20240905/turisty-1970672506.html
https://ria.ru/20240815/turtsiya-1966414314.html
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турция, россия, анкара (провинция), в мире
Туризм, Турция, Россия, Анкара (провинция), В мире
Эксперт прокомментировал проект по снятию отпечатков при въезде в Турцию

Эрчин: снятие отпечатков пальцев в Турции не повлияет на российских туристов

© AP PhotoАэропорт Анкары
Аэропорт Анкары - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo
Аэропорт Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 6 сен - РИА Новости. Реализация в Турции проекта по снятию отпечатков у иностранцев при въезде в страну - запоздалый шаг, это не повлияет на российских туристов, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
О том, что запуск в Турции проекта по снятию отпечатков пальцев у иностранцев не создаст проблем туристам из России, сообщала ранее РИА Новости и глава ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая. Посольство РФ, в свою очередь, заявляло, что рассчитывает на разъяснения Анкары о мерах по снятию отпечатков пальцев у лиц, въезжающих в Турцию, ожидается, что планируемые нововведения не будут касаться туристов.
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"Турция приютила слишком много мигрантов. Учитывая сирийскую войну, афганский кризис, а теперь еще и геноцид в Газе, не стоит забывать и о том, что климатический кризис вызывает миграцию с юга на север. Турция в этом смысле является транзитной страной. И слишком много неконтролируемых нелегальных иммигрантов укрываются в этой стране", - заявил собеседник агентства.
Эксперт обратил внимание на сообщения о том, что некоторые преступники из Европы бежали в другие страны через Турцию.
«
"Поэтому применение отпечатков пальцев в целях безопасности хотят ввести в обиход. Можно сказать, что в такой стране, как Турция, которая борется с терроризмом, это запоздалый шаг", - считает Эрчин.
По его словам, данный шаг не повлияет на российских туристов. "Потому что туризм между двумя странами возник в результате очень глубоких отношений, и российские туристы незаменимы для турецкого рынка, особенно для Антальи и Аланьи", - сказал он.
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