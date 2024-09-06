https://ria.ru/20240906/ostrovok-1971177902.html

Третий "Фермерский островок" с местными товарами открылся в Подмосковье

Третий "Фермерский островок" с местными товарами открылся в Подмосковье - РИА Новости, 06.09.2024

Третий "Фермерский островок" с местными товарами открылся в Подмосковье

В Химках в рамках проекта "Фермерский островок" открылась новая точка для реализации продукции, изготовленной в регионе, она стала третьей в Московской области, РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T20:22

2024-09-06T20:22

2024-09-06T20:22

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

корпорация мсп

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В Химках в рамках проекта "Фермерский островок" открылась новая точка для реализации продукции, изготовленной в регионе, она стала третьей в Московской области, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. "Это удобный формат для сельхозтоваропроизводителей повысить свою узнаваемость и обеспечить дополнительные каналы сбыта продукции, выращенной и изготовленной в Подмосковье. На прилавках представлен широкий ассортимент товаров, которые имеют ветеринарно-санитарную документацию и сертификаты качества", - приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Двойных. Он добавил, что "Фермерские островки" зачастую расположены в жилых кварталах. Для жителей это возможность регулярно приобретать свежую продукцию, тем самым поддержать местных производителей. Проект реализуется при поддержке Минсельхоза Подмосковья совместно с Корпорацией МСП.

https://ria.ru/20240906/podmoskove-1971147175.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), корпорация мсп