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Третий "Фермерский островок" с местными товарами открылся в Подмосковье - РИА Новости, 06.09.2024
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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
20:22 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/ostrovok-1971177902.html
Третий "Фермерский островок" с местными товарами открылся в Подмосковье
Третий "Фермерский островок" с местными товарами открылся в Подмосковье - РИА Новости, 06.09.2024
Третий "Фермерский островок" с местными товарами открылся в Подмосковье
В Химках в рамках проекта "Фермерский островок" открылась новая точка для реализации продукции, изготовленной в регионе, она стала третьей в Московской области, РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T20:22
2024-09-06T20:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
корпорация мсп
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В Химках в рамках проекта "Фермерский островок" открылась новая точка для реализации продукции, изготовленной в регионе, она стала третьей в Московской области, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. "Это удобный формат для сельхозтоваропроизводителей повысить свою узнаваемость и обеспечить дополнительные каналы сбыта продукции, выращенной и изготовленной в Подмосковье. На прилавках представлен широкий ассортимент товаров, которые имеют ветеринарно-санитарную документацию и сертификаты качества", - приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Двойных. Он добавил, что "Фермерские островки" зачастую расположены в жилых кварталах. Для жителей это возможность регулярно приобретать свежую продукцию, тем самым поддержать местных производителей. Проект реализуется при поддержке Минсельхоза Подмосковья совместно с Корпорацией МСП.
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московская область (подмосковье), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), корпорация мсп
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Корпорация МСП

Третий "Фермерский островок" с местными товарами открылся в Подмосковье

© Фото : МСП БанкПроект "Фермерский островок"
Проект Фермерский островок - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : МСП Банк
Проект "Фермерский островок". Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В Химках в рамках проекта "Фермерский островок" открылась новая точка для реализации продукции, изготовленной в регионе, она стала третьей в Московской области, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
"Это удобный формат для сельхозтоваропроизводителей повысить свою узнаваемость и обеспечить дополнительные каналы сбыта продукции, выращенной и изготовленной в Подмосковье. На прилавках представлен широкий ассортимент товаров, которые имеют ветеринарно-санитарную документацию и сертификаты качества", - приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Двойных.
Он добавил, что "Фермерские островки" зачастую расположены в жилых кварталах. Для жителей это возможность регулярно приобретать свежую продукцию, тем самым поддержать местных производителей.
Проект реализуется при поддержке Минсельхоза Подмосковья совместно с Корпорацией МСП.
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