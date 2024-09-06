https://ria.ru/20240906/orban--1971081060.html

Первым шагом на Украине должно стать прекращение огня, заявил Орбан

Первым шагом на Украине должно стать прекращение огня, заявил Орбан - РИА Новости, 06.09.2024

Первым шагом на Украине должно стать прекращение огня, заявил Орбан

Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что первым шагом для урегулирования конфликта на Украине должно стать прекращения огня, а не согласование мирного плана. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T15:30

2024-09-06T15:30

2024-09-06T15:30

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РИМ, 6 сен – РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что первым шагом для урегулирования конфликта на Украине должно стать прекращения огня, а не согласование мирного плана. "Если мы будем ждать мирного плана, принятого и приемлемого обеими сторонами, мира никогда не будет. Первым шагом является не мирный план, им является прекращение огня", - заявил он, выступая на экономическом форуме в итальянском городе Черноббьо. По мнению Орбана, украинскому кризису нужен международный контекст, в котором весь мир, включая Европу, будет подталкивать обе стороны двигаться к миру. "Без этого международного контекста обе стороны будет слишком сложно убедить. Поэтому нам нужны друзья, которые поддерживают эту идею мира", - заявил Орбан, выступление которого транслировалось на сайте форума на озере Комо. Венгерский лидер отметил, что началом урегулирования не может быть мирный план, его обсуждению должны предшествовать коммуникация, а потом прекращение огня. "Это правильный порядок вещей, и в настоящее время этого не происходит", - сказал Орбан, говоря о своих визитах Киев, Москву и Пекин. Президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг на Восточном экономическом форуме, заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, РФ не отказывалась, но они будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей. По его словам, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но не готова их вести на основе эфемерных требований. Россия была бы готова вернуться вновь к "стамбульским принципам" по урегулированию конфликта на Украине, но уже на основе новых реалий, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

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https://ria.ru/20240906/strategiya-1970826951.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, россия, венгрия, виктор орбан, владимир путин, сергей лавров, украина