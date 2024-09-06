https://ria.ru/20240906/opros-1971052867.html

Более половины французов не доверяют новому премьеру, показал опрос

Более половины французов не доверяют новому премьеру, показал опрос - РИА Новости, 06.09.2024

Более половины французов не доверяют новому премьеру, показал опрос

Больше половины французов не думают, что бывший еврокомиссар Мишель Барнье, накануне назначенный новым главой кабмина, станет хорошим премьер-министром, следует РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T14:25

2024-09-06T14:25

2024-09-06T14:30

в мире

франция

мишель барнье

эммануэль макрон

габриэль атталь

евросоюз

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ПАРИЖ, 6 сен – РИА Новости. Больше половины французов не думают, что бывший еврокомиссар Мишель Барнье, накануне назначенный новым главой кабмина, станет хорошим премьер-министром, следует из опроса CSA для телеканала CNews, радиостанции Europe 1 и издания JDD. Согласно опросу, 57% французов не доверяют Барнье в роли премьера. При этом 42% с одобрением высказались о его назначении. Как отмечает издание JDD, французы склонны все меньше доверять властям. Так, после переизбрания президента Франции Эммануэля Макрона на второй срок в 2022 году назначенная им премьер Элизабет Борн пользовалась поддержкой 53% населения. Когда ее сменил Габриэль Атталь, положительно о нем высказывались 48%. "Этот продолжающийся спад иллюстрирует растущую усталость от политического класса и атмосферу всеобщего недоверия к сменяющим друг друга лидерам", - пишет СМИ. Наибольшее недоверие Барнье отмечается в категории граждан младше 35 лет (70%), а также среди избирателей, голосовавших за блок левых "Новый народный фронт" (78%). Опрос проводился онлайн 5 сентября, в нем приняли участие тысяча человек в возрасте старше 18 лет, погрешность не указана. В четверг, спустя 60 дней после окончания внеочередных парламентских выборов, Макрон назначил 73-летнего Барнье новым главой правительства. Он стал самым пожилым политиком на этой должности, сменив самого молодого премьер-министра Пятой республики, 35-летнего Габриэля Атталя. Республиканец Барнье в разные году занимал должности депутата Нацсобрания Франции, евродепутата, а в 2004-2005 годах возглавлял французский МИД. Летом 2016 он возглавил переговоры по подготовке выхода Великобритании из ЕС. Более известный в Брюсселе, чем на родине, во Франции Барнье получил прозвище "мистер Брекзит", а за сходство с американским президентом - "французский Джо Байден". Барнье считают закрытым и консервативным политиком, а порой даже причисляют к приверженцам крайне правых взглядов. Он неоднократно выступал за ограничение миграции в ЕС и даже предлагал ввести мораторий на три-пять лет на въезд в Евросоюз для всех мигрантов, за исключением просителей убежища и иностранных студентов. Барнье выступал за увеличение пенсионного возраста до 65 лет и продление рабочего дня. В 2021 году он заявил о намерении баллотироваться в президенты на выборах 2022 года, однако по итогам конгресса партии республиканцев стал лишь третьим после Эрика Сьотти и Валери Пекресс.

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https://ria.ru/20240905/ekspert-1970876539.html

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в мире, франция, мишель барнье, эммануэль макрон, габриэль атталь, евросоюз