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В Кремле ответили на вопрос об ограничениях в отношении американских СМИ - РИА Новости, 06.09.2024
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13:24 06.09.2024 (обновлено: 17:12 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/ogranicheniya-1971035792.html
В Кремле ответили на вопрос об ограничениях в отношении американских СМИ
В Кремле ответили на вопрос об ограничениях в отношении американских СМИ - РИА Новости, 06.09.2024
В Кремле ответили на вопрос об ограничениях в отношении американских СМИ
Вряд ли можно говорить о каком-то едином подходе в вопросе ограничений в отношении американских СМИ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T13:24
2024-09-06T17:12
дмитрий песков
сша
россия
в мире
санкции сша против "россии сегодня" и rt
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Вряд ли можно говорить о каком-то едином подходе в вопросе ограничений в отношении американских СМИ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Здесь вряд ли можно говорить о каком-то едином подходе", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какие ограничения могут коснуться работы американских СМИ в России в ответ на санкции в отношении RT.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в интервью РИА Новости введение США санкций против медиагруппы "Россия сегодня", заявила, что ответные меры сейчас прорабатываются.Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
https://ria.ru/20240906/rt-1971023099.html
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дмитрий песков, сша, россия, в мире, санкции сша против "россии сегодня" и rt
Дмитрий Песков, США, Россия, В мире, Санкции США против "России сегодня" и RT
В Кремле ответили на вопрос об ограничениях в отношении американских СМИ

Песков: в вопросе ограничений в отношении американских СМИ нет единства

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Вряд ли можно говорить о каком-то едином подходе в вопросе ограничений в отношении американских СМИ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Здесь вряд ли можно говорить о каком-то едином подходе", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какие ограничения могут коснуться работы американских СМИ в России в ответ на санкции в отношении RT.
Блогер Лорен Чен - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
СМИ: американская медиакомпания уволила блогера, якобы сотрудничавшую с RT
Вчера, 12:29
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в интервью РИА Новости введение США санкций против медиагруппы "Россия сегодня", заявила, что ответные меры сейчас прорабатываются.
Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Симоньян ответила американским СМИ, назвавшим ее медиакоролевой Путина
Вчера, 12:30
 
Дмитрий ПесковСШАРоссияВ миреСанкции США против "России сегодня" и RT
 
 
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