В Кремле ответили на вопрос об ограничениях в отношении американских СМИ
Песков: в вопросе ограничений в отношении американских СМИ нет единства
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Вряд ли можно говорить о каком-то едином подходе в вопросе ограничений в отношении американских СМИ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Здесь вряд ли можно говорить о каком-то едином подходе", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какие ограничения могут коснуться работы американских СМИ в России в ответ на санкции в отношении RT.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в интервью РИА Новости введение США санкций против медиагруппы "Россия сегодня", заявила, что ответные меры сейчас прорабатываются.
Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".