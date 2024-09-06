https://ria.ru/20240906/ogranicheniya-1970944312.html
Россия примет меры против американских СМИ в ответ на санкции США
Россия примет меры против американских СМИ в ответ на санкции США - РИА Новости, 06.09.2024
Россия примет меры против американских СМИ в ответ на санкции США
Москва примет ограничительные меры против американских СМИ в ответ на санкции Вашингтона против медиагруппы "Россия Сегодня", часть из них уже работает, заявил... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T02:07
2024-09-06T02:07
2024-09-06T02:27
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Москва примет ограничительные меры против американских СМИ в ответ на санкции Вашингтона против медиагруппы "Россия Сегодня", часть из них уже работает, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Зеркальных мер быть не может. В Штатах нет государственного информационного агентства, и в Штатах нет государственного телеканала. Но, безусловно, меры, которые станут ограничениями для их СМИ в распространении их информации, здесь будут", — сказал Песков, комментируя санкции Вашингтона против "России Сегодня".Он добавил, что часть санкций против американских средств массовой информации уже работает.В среду США ввели ограничительные меры против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.
https://ria.ru/20240905/simonyan-1970894462.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, сша, дмитрий песков, маргарита симоньян
В мире, Россия, США, Дмитрий Песков, Маргарита Симоньян
Россия примет меры против американских СМИ в ответ на санкции США
Песков: РФ примет ограничительные меры против СМИ США из-за санкций Вашингтона