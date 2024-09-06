https://ria.ru/20240906/obvinenie--1971066158.html

Обвинение запросило 8,5 года колонии заочно Мунтяну* за фейки о ВС России

Обвинение запросило 8,5 года колонии заочно Мунтяну* за фейки о ВС России - РИА Новости, 06.09.2024

Обвинение запросило 8,5 года колонии заочно Мунтяну* за фейки о ВС России

Гособвинение в ходе прений сторон в Хорошевском суде Москвы просит заочно назначить 8,5 лет колонии мультипликатору Павлу Мунтяну* (признан иноагентом),... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T14:50

2024-09-06T14:50

2024-09-06T15:09

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон в Хорошевском суде Москвы просит заочно назначить 8,5 лет колонии мультипликатору Павлу Мунтяну* (признан иноагентом), обвиняемому в распространении фейков о российской армии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Прошу признать Мунтяна* виновным… назначить ему наказание в виде 8,5 лет колонии общего режима", - сказал гособвинитель.Согласно материалам дела, Мунтяну* вменили пост в Telegram-канале, в котором содержались недостоверные сведения о событиях в украинском городе Буча.В апреле 2023 года Минюст включил Мунтяна* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он выступал против специальной военной операции, распространял материалы иноагентов, собирал средства в поддержку Украины.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240902/sud-1969965907.html

https://ria.ru/20240830/timchenko-1969549640.html

буча

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вооруженные силы рф, буча, украина, москва, происшествия