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Обвинение запросило 8,5 года колонии заочно Мунтяну* за фейки о ВС России - РИА Новости, 06.09.2024
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14:50 06.09.2024 (обновлено: 15:09 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/obvinenie--1971066158.html
Обвинение запросило 8,5 года колонии заочно Мунтяну* за фейки о ВС России
Обвинение запросило 8,5 года колонии заочно Мунтяну* за фейки о ВС России - РИА Новости, 06.09.2024
Обвинение запросило 8,5 года колонии заочно Мунтяну* за фейки о ВС России
Гособвинение в ходе прений сторон в Хорошевском суде Москвы просит заочно назначить 8,5 лет колонии мультипликатору Павлу Мунтяну* (признан иноагентом),... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T14:50
2024-09-06T15:09
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон в Хорошевском суде Москвы просит заочно назначить 8,5 лет колонии мультипликатору Павлу Мунтяну* (признан иноагентом), обвиняемому в распространении фейков о российской армии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Прошу признать Мунтяна* виновным… назначить ему наказание в виде 8,5 лет колонии общего режима", - сказал гособвинитель.Согласно материалам дела, Мунтяну* вменили пост в Telegram-канале, в котором содержались недостоверные сведения о событиях в украинском городе Буча.В апреле 2023 года Минюст включил Мунтяна* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он выступал против специальной военной операции, распространял материалы иноагентов, собирал средства в поддержку Украины.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240902/sud-1969965907.html
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вооруженные силы рф, буча, украина, москва, происшествия
Вооруженные силы РФ, Буча, Украина, Москва, Происшествия
Обвинение запросило 8,5 года колонии заочно Мунтяну* за фейки о ВС России

Обвинение запросило 8,5 года колонии заочно Павлу Мунтяну за фейки о ВС России

CC BY-SA 2.0 / Greenmoon / Выступление на Adobe Creative FutureПавел Андреевич Мунтян* (признан иноагентом)
Павел Андреевич Мунтян* (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
CC BY-SA 2.0 / Greenmoon / Выступление на Adobe Creative Future
Павел Андреевич Мунтян* (признан иноагентом) . Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон в Хорошевском суде Москвы просит заочно назначить 8,5 лет колонии мультипликатору Павлу Мунтяну* (признан иноагентом), обвиняемому в распространении фейков о российской армии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Прошу признать Мунтяна* виновным… назначить ему наказание в виде 8,5 лет колонии общего режима", - сказал гособвинитель.
Константин Сонин (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Суд оштрафовал иноагента Сонина* на 30 тысяч рублей
2 сентября, 13:00
Согласно материалам дела, Мунтяну* вменили пост в Telegram-канале, в котором содержались недостоверные сведения о событиях в украинском городе Буча.
В апреле 2023 года Минюст включил Мунтяна* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он выступал против специальной военной операции, распространял материалы иноагентов, собирал средства в поддержку Украины.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Галина Тимченко* - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Основателя проекта "Медуза"* Тимченко** внесли в реестр иноагентов
30 августа, 17:08
 
Вооруженные силы РФБучаУкраинаМоскваПроисшествия
 
 
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