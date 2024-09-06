https://ria.ru/20240906/obstrel-1971180040.html
При украинском обстреле Донецка пострадал пожилой мужчина
При украинском обстреле Донецка пострадал пожилой мужчина - РИА Новости, 06.09.2024
При украинском обстреле Донецка пострадал пожилой мужчина
Пожилой мужчина получил ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T20:34
2024-09-06T20:34
2024-09-06T21:36
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Пожилой мужчина получил ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По поступившей информации, в результате обстрела Петровского района по улице Петровского ранен мужчина 1953 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Кроме того, в результате обстрелов ВСУ повреждения получили многоквартирные дома, также уничтожен автомобиль. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ с 17.55 по 19.00 (совпадает с мск) выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
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Последствия удара ВСУ по Петровскому району Донецка
Последствия удара ВСУ по Петровскому району Донецка
2024-09-06T20:34
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При украинском обстреле Донецка пострадал пожилой мужчина
Кулемзин: при украинском обстреле Донецка пострадал пожилой мужчина