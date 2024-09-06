https://ria.ru/20240906/obstrel-1971123163.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 06.09.2024

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили в пятницу по Петровскому району Донецка десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T17:18

2024-09-06T17:18

2024-09-06T17:18

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

украина

сцкк

вооруженные силы украины

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили в пятницу по Петровскому району Донецка десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованного в Telegram-канале представительства. Кроме того, ВСУ с 11.10 по 16.40 выпустили семь снарядов того же калибра по Петровскому району Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240906/ukraina-1970868752.html

донецк

петровский район

украина

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донецк, петровский район, украина, сцкк, вооруженные силы украины, нато, происшествия