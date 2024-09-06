https://ria.ru/20240906/obstrel-1971123163.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 06.09.2024
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили в пятницу по Петровскому району Донецка десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T17:18
2024-09-06T17:18
2024-09-06T17:18
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
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вооруженные силы украины
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили в пятницу по Петровскому району Донецка десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованного в Telegram-канале представительства. Кроме того, ВСУ с 11.10 по 16.40 выпустили семь снарядов того же калибра по Петровскому району Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 10 снарядов по Донецку