https://ria.ru/20240906/obstrel-1971087904.html
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 06.09.2024
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате украинского обстрела Горловки в ДНР, заявил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:51
2024-09-06T15:51
2024-09-06T15:51
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg
ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате украинского обстрела Горловки в ДНР, заявил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии в поселке шахты им. Н. А. Изотова ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале градоначальника. Приходько также сообщил, что вследствие обстрела указанного поселка получили повреждения дом и легковой гражданский автомобиль. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 10.20 атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе. Кроме того, украинские войска в 14.20 выпустили по городу три снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240906/ukraina-1970868752.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_8c75797ef1505b8c4c0d3c1b2bc8eb51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
Приходько: при украинском обстреле Горловки в ДНР пострадал мирный житель