https://ria.ru/20240906/obstrel-1971087904.html

При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель

При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 06.09.2024

При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате украинского обстрела Горловки в ДНР, заявил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T15:51

2024-09-06T15:51

2024-09-06T15:51

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

сцкк

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате украинского обстрела Горловки в ДНР, заявил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии в поселке шахты им. Н. А. Изотова ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале градоначальника. Приходько также сообщил, что вследствие обстрела указанного поселка получили повреждения дом и легковой гражданский автомобиль. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 10.20 атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе. Кроме того, украинские войска в 14.20 выпустили по городу три снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240906/ukraina-1970868752.html

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донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия