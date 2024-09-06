https://ria.ru/20240906/obstrel-1971035107.html

Пять человек пострадали при обстреле Херсонской области

Пять человек пострадали при обстреле Херсонской области - РИА Новости, 06.09.2024

Пять человек пострадали при обстреле Херсонской области

Пять человек ранены в результате удара ВСУ по автотранспортному предприятию в городе Каховка Херсонской области, все госпитализированы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T13:21

2024-09-06T13:21

2024-09-06T13:46

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Пять человек ранены в результате удара ВСУ по автотранспортному предприятию в городе Каховка Херсонской области, все госпитализированы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко."Каховка, ул. Мелитопольская в результате обстрела территории Каховского автотранспортного предприятия пострадали пять человек. Погибших нет", - сказал Василенко.В частности, по его словам, три человека получили ранения средней степени тяжести (мужчина 1976 года рождения и две женщины 1962 года рождения), два человека - тяжелые ранения (мужчина 1976 года рождения и женщина 1964 года рождения). Все госпитализированы.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

херсонская область

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херсонская область , происшествия