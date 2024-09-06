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Пять человек пострадали при обстреле Херсонской области - РИА Новости, 06.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:21 06.09.2024 (обновлено: 13:46 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/obstrel-1971035107.html
Пять человек пострадали при обстреле Херсонской области
Пять человек пострадали при обстреле Херсонской области - РИА Новости, 06.09.2024
Пять человек пострадали при обстреле Херсонской области
Пять человек ранены в результате удара ВСУ по автотранспортному предприятию в городе Каховка Херсонской области, все госпитализированы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T13:21
2024-09-06T13:46
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Пять человек ранены в результате удара ВСУ по автотранспортному предприятию в городе Каховка Херсонской области, все госпитализированы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко."Каховка, ул. Мелитопольская в результате обстрела территории Каховского автотранспортного предприятия пострадали пять человек. Погибших нет", - сказал Василенко.В частности, по его словам, три человека получили ранения средней степени тяжести (мужчина 1976 года рождения и две женщины 1962 года рождения), два человека - тяжелые ранения (мужчина 1976 года рождения и женщина 1964 года рождения). Все госпитализированы.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
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херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
Пять человек пострадали при обстреле Херсонской области

Пять человек пострадали при обстреле автотранспортного предприятия в Каховке

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Пять человек ранены в результате удара ВСУ по автотранспортному предприятию в городе Каховка Херсонской области, все госпитализированы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
"Каховка, ул. Мелитопольская в результате обстрела территории Каховского автотранспортного предприятия пострадали пять человек. Погибших нет", - сказал Василенко.
В частности, по его словам, три человека получили ранения средней степени тяжести (мужчина 1976 года рождения и две женщины 1962 года рождения), два человека - тяжелые ранения (мужчина 1976 года рождения и женщина 1964 года рождения). Все госпитализированы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествия
 
 
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