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Пять человек пострадали при обстреле Херсонской области
Пять человек пострадали при обстреле Херсонской области - РИА Новости, 06.09.2024
Пять человек пострадали при обстреле Херсонской области
Пять человек ранены в результате удара ВСУ по автотранспортному предприятию в городе Каховка Херсонской области, все госпитализированы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T13:21
2024-09-06T13:21
2024-09-06T13:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Пять человек ранены в результате удара ВСУ по автотранспортному предприятию в городе Каховка Херсонской области, все госпитализированы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко."Каховка, ул. Мелитопольская в результате обстрела территории Каховского автотранспортного предприятия пострадали пять человек. Погибших нет", - сказал Василенко.В частности, по его словам, три человека получили ранения средней степени тяжести (мужчина 1976 года рождения и две женщины 1962 года рождения), два человека - тяжелые ранения (мужчина 1976 года рождения и женщина 1964 года рождения). Все госпитализированы.
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херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
Пять человек пострадали при обстреле Херсонской области
Пять человек пострадали при обстреле автотранспортного предприятия в Каховке
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Пять человек ранены в результате удара ВСУ по автотранспортному предприятию в городе Каховка Херсонской области, все госпитализированы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
"Каховка, ул. Мелитопольская в результате обстрела территории Каховского автотранспортного предприятия пострадали пять человек. Погибших нет", - сказал Василенко.
В частности, по его словам, три человека получили ранения средней степени тяжести (мужчина 1976 года рождения и две женщины 1962 года рождения), два человека - тяжелые ранения (мужчина 1976 года рождения и женщина 1964 года рождения). Все госпитализированы.